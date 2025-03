Okulary oversize to hit, ale jeśli wybierzesz za duże, możesz uzyskać efekt odwrotny do zamierzonego - twarz wygląda na przytłoczoną i starszą, zamiast świeżą i stylową. Klucz tkwi w równowadze.

Idealny rozmiar to taki, który lekko zakrywa brwi, ale nie zdominował całej twarzy. Najlepiej sprawdzają się modele inspirowane latami 70. - delikatnie zaokrąglone, ale w cienkiej oprawie. Gucci i Bottega Veneta robią to mistrzowsko. Efekt? Trochę glamour, trochę tajemniczo, ale wciąż bardzo nowocześnie.