Marta Żmuda-Trzebiatowska w modnym płaszczu. Świetna alternatywa dla trencza

Trencz to absolutny wiosenny klasyk – co do tego raczej nie ma żadnych wątpliwości. Marta Żmuda-Trzebiatowska pokazuje jednak, że w tej roli sprawdzi się idealnie również szary płaszcz. To równie uniwersalna propozycja, która idealnie dopełni stylizacje w tym sezonie.