Jagoda kamczacka to prawdziwa bomba witaminowa. Jest bogatym źródłem witaminy C, A i E, a także witamin z grupy B. Zawiera również antocyjany, które nadają jej intensywny kolor i działają jako silne przeciwutleniacze. Dodatkowo znajdziemy w niej minerały, takie jak magnez, potas, wapń i żelazo. Wszystko to sprawia, że spożywanie jagody kamczackiej wiąże się z wieloma korzyściami zdrowotnymi: