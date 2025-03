Ryby - 2025-03-17 / 2025-03-23

As Pucharów, 6 Mieczy, Królowa Pucharów To może być tydzień pełen nowych emocji oraz uczuć. Może warto pomyśleć o tym, by rozpocząć nową relację czy też spróbować starą odnowić. Potrzebujesz bliskości oraz miłości. Nie blokuj się na uczucia. Przeszłość zostaw za sobą. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Rybo, relacji z innymi znakami zodiaku? W sprawach zawodowych szykują się zmiany, na które musisz być przygotowany. Może być tak, że będziesz musiał jasno określić swoje stanowisko, by zawalczyć o swoją pozycję obok Barana i Raka. Nie wdawaj się w konflikty bo mogą być bardzo męczące i niczemu dobremu służyć nie będą. Nie warto marnować energii oraz potencjału na tego typu działania.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall