Skorpion - 2025-02-24 / 2025-03-02

Śmierć, As Pucharów, Król Buław Coś się kończy a coś zaczyna. Kończy się zła passa dla twojego związku a zaczyna się dobrze dziać. Teraz rób wszystko, by to dobro i ta miłość, trwały jak najdłużej. Czasami rada od starszego mężczyzny może zdziałać cuda. Skorzystaj, gdy zajdzie taka potrzeba. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Skorpionie, relacji z innymi znakami zodiaku? Momentami będziesz zmęczony i trudno będzie tobie zebrać myśli. Ale dasz radę. Zawsze przy wsparciu prawdziwych zawodowych przyjaciół, Strzelca oraz Raka. Na nich i ich kompetencje możesz zawsze liczyć. Znajdź też czas dla swojej pasji. Ostatnio zaniedbujesz swoje zainteresowania. Przy dobrej organizacji, wszystko może się udać.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall