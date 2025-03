Skorpion - 2025-03-17 / 2025-03-23

Królowa Buław, 4 Mieczy, Księżyc W tym tygodniu będziesz emanował pewnością siebie co przyciągnie uwagę. Ale też dobrze będzie, jak odpoczniesz od emocji i spojrzysz w głąb siebie. Skup się na swoich potrzebach. Spokojnie też zaufaj swoim instynktom. Będą ciebie prowadzić prosto do celu. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Skorpionie, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu w miejscu to ty nie usiedzisz. Ciągle będzie ciebie gdzieś nosić a i głowa będzie pełna pomysłów i szukał będziesz dla nich ujścia. Pod konied tygodnia szykuje się służbowy wypad połączony z pracą i odpoczynkiem. Warto zadbać o odpowiednie towarzystwo w pokoju hotelowym. Baran nie będzie zbyt długo czekał.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall