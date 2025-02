Waga - 2025-02-24 / 2025-03-02

2 Pucharów, Arcykapłanka, 10 Denarów By zachować dobrą harmonię w swoim związku, dobrze będzie jak uruchomisz swoją intuicję. Ona podpowiadać tobie będzie same dobre rozwiązania. Jeśli zaufasz swoim uczuciom, będzie tobie naprawdę dobrze w miłości. Tego przecież chcesz. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Wago, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu będziesz rozwiązywał problemy swoje ale i nie tylko. Ważne ale i te mniej istotne. Wszystko ku dobru. Panna oraz Baran będą ciebie wspierali w działaniach dlatego też warto zaznajomić ich z każdą sprawą. Nie zapominaj o relaksie. Czasami trzeba złapać dystans od rzeczywistości i zamknąć się na cztery spusty.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall