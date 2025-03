W relacjach prywatnych możesz wygrać pomimo przeciwności i uratować z pożogi uczuć to, co dla Ciebie najcenniejsze. Nie przejmuj się drobiazgami, nie skupiaj na niewiele znaczących urazach czy nadziejach. Jeśli ktoś pokazuje Ci, jaki jest - uwierz mu. W finansach może okazać się konieczne negocjowanie z pozycji siły. Nadmierna uległość nie popłaci.

W relacjach prywatnych miłość, pasja oraz flirt znajdą sobie teraz poczesne miejsce. To jest dobry moment, by nawiązywać znajomości, proponować spotkania, czynić wyznania i kierować czyjąś uwagę w Twoją stronę. Ktoś będzie chciał zapewne porozmawiać z Tobą. W finansach ktoś dobije z Tobą targu, jeśli Cię polubi. Korzystnie będzie zrobić dobre wrażenie.

W relacjach osobistych trzymaj z ludźmi, dzięki którym rozwijasz się, kultywujesz swoje najlepsze cechy. Ktoś może rzucać Ci wyzwania, ale jeśli robi to w dobrej wierze, to warto posłuchać jego rad i uprzejmie za nie podziękować. Unikaj za to osób, które pobłażają Twoim słabościom. W finansach możliwa będzie podróż, przeprowadzka, zmiana branży.

W relacjach prywatnych wyrób nawyki, wprowadź zmiany, które będą się powtarzały. Zwracaj uwagę na cykliczność zdarzeń. Po zimie przychodzi wiosna, a z nią zmienia się nastrój. Ktoś musi wywiązać się z obowiązku narzuconego przez pracę, szkołę lub umowę. Należy się do tego dopasować. W finansach musisz mieć wiedzę i niezależność, by zejść z kołowrotka.

W życiu osobistym pozbądź się bólu. Pamiętaj, że jest on sygnałem alarmowym. Jeśli coś lub ktoś wywołuje Twój żal i niepokój, to czas się zastanowić i zdystansować. Nawet jeśli Druga Strona ma najlepsze intencje, to i tak może Cię zranić. Tylko Ty znasz bowiem swoje granice. W finansach nie wierz nikomu na słowo. Zadbaj, by Wasze umowy zostały spisane.