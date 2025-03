Waga - 2025-03-17 / 2025-03-23

As Mieczy, 8 Pucharów, Rydwan Do twojej relacji wkraść się może nić nieporozumienia. Warto, jak najszybciej się da, je wyjaśniać. Życie pędzie przed siebie i musisz uważać, by nie wytracić prędkości, co grozić może rozbiciem się gdzieś po drodze. Postaw na siebie i swoje potrzeby a będziesz szczęśliwy. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Wago, relacji z innymi znakami zodiaku? Od kilku tygodni pracujesz bez wytchnienia. Może w tym tygodniu znajdź czas tylko dla siebie i swojej ukochanej osoby. Zadbaj o odpoczynek i relaks. Kilka dni gdzieś za miastem może zdziałać cuda. Nie zapominaj o przyjaciołach spod znaków Strzelca oraz Ryb. Im też należy się twoja uwaga.Daj zatem siebie.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall