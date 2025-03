Wodnik - 2025-03-17 / 2025-03-23

Król Mieczy, 4 Buław, 7 Pucharów Jeśli będziesz w relacjach szczery, przyniesie to same pozytywne zmiany. Pomyśl o tym, czy nie zrobić czegoś szalonego i wyjątkowego z twoją ukochaną osobą. Bądź w miłości realistą a zyskasz to, czego tak mocno pragniesz. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Wodniku, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu pokażesz, że potrafisz żyć na pełnych obrotach. To będzie dobre. Po prostu potrafisz żyć i cieszyć się chwilą. Masz w sobie energię oraz siłę do tego, by góry przenosić. Potrafisz tymi pozytywami obdzielić wiele osób a Koziorożec, Lew oraz Byk będą tej energii w tym tygodniu od ciebie bardzo potrzebowali.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall