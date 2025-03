Baran - 2025-03-17 / 2025-03-23

Król Mieczy To czas, aby podjąć decyzje z otwartością umysłu. Zaufaj swojemu rozsądkowi i nie daj się ponieść emocjom. W pracy przyjdzie moment na przejęcie kontroli, ale pamiętaj, by być sprawiedliwym i nie pozwalać, by twoja pewność siebie stała się arogancka.

W tym tygodniu, drogi Baranie, powraca jako przesłanie, karta 7 Mieczy. W tym tygodniu uważać musisz na działania, które będą tajemnicze, ukryte przed tobą ale uważać musisz też na to, by nie stać się ofiarą podstępu czy innego oszustwa. Staniesz przed wyborem między postępowaniem zgodnie z normami społecznymi a realizowaniem własnych interesów kosztem innych. Unikanie konfrontacji lub maskowanie prawdy może prowadzić ciebie do poczucia alienacji i wewnętrznej pustki. 7 Mieczy mówi też o mechanizmach obronnych, takich jak zaprzeczanie lub wyparcie, które pomagają unikać bolesnych prawd o sobie. Przesłanie 7 Mieczy skłania też do refleksji nad autentycznością, uczciwością i konsekwencjami działań.





Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall.