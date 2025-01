Koziorożec - 2025-01-06 / 2025-01-12

Księżyc Możliwe, że poczujesz się w tym tygodniu zagubiony lub zdezorientowany. Zaufaj swoim przeczuciom i intuicji bo to one poprowadzą cię w stronę prawdy. Unikaj iluzji i fałszywych obietnic. Dasz radę. W tym tygodniu, drogi Koziorożcu, powraca jako przesłanie, karta 7 Buław. Nie każdy, w jednakowym stopniu, popierał będzie twoje działania w tym tygodniu. Mimo to, musisz dążyć do celów, jakie sobie wytyczyłeś. Stanąć będziesz musiał też w obronie swoich czynów oraz przekonań. Ale nie bój się ataku. Atakować ciebie bowiem będą tylko ci, którzy są słabi i nie mają na siebie pomysłu. W tym tygodniu to ty jesteś od zadawania pytań. To wyjdzie tobie na dobre i pozwoli w każdym momencie prawidłowo oceniać sytuację. Nie musisz być, przy tym wszystkim, uparty jak dziecko. Czasami warto zejść o ton niżej. Warto też przyznać się do porażki, jeśli taka się pojawi. To tylko świadczyć będzie o twojej wielkiej sile i odwadze.





Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall.