Ziziphus jujuba, czyli głożyna pospolita, to roślina występująca w Chinach, Europie, Indiach i na terenie Himalajów . Małe drzewko, czasem nazywane krzewem dorasta do kilku metrów wysokości i wydaje wartościowe owoce. Osiągające do 3 cm jajowate, czerwonobrązowe kulki przypominają nieco daktyle, stąd inna nazwa: czerwone/czarne/chińskie daktyle. Pierwsze wzmianki o tym egzotycznym owocu sięgają 1046-771 roku p.n.e. Ludzie spożywają je więc od wieków, coraz bardziej pogłębiając swoją wiedzę na temat ich wspaniałych właściwości, które służą naszemu zdrowiu i długowieczności.

Rozgniecione stanowiły farsz pierożków, były zjadane na surowo lub marynowane. Ceniono je także ze względu na niecodzienną barwę, utożsamiając je ze szczęściem. Czarne daktyle, oprócz bycia smaczną przekąską, były w tradycyjnej medycynie chińskiej używane do łagodzenia wszelkich bólów i leczenia sezonowych przeziębień i jako środek wspomagający leczenie bezsenności. Dziś wiemy znacznie więcej o cudownych właściwościach jujuby, a naukowcy coraz chętniej przeprowadzają badania, które stanowią podstawę do uważania chińskich daktyli za doskonałe remedium na wiele schorzeń cywilizacyjnych.

Czarne daktyle pomagają w zaburzeniach trawienia, biegunkach, infekcjach skóry, w dolegliwościach wątrobowych, chorobach układu krążenia. Obiecujące są pierwsze wyniki badań naukowych, sugerujące także działanie przeciwnowotworowe. Spożycie jujuby w stanach napięcia nerwowego i bezsenności przyniesie szybką ulgę, wyciszając nerwy. Uznana na świecie za jeden z najwartościowszych owoców, głożyna przyczynia się także do polepszenia funkcjonowania naszych funkcji poznawczych, które z wiekiem słabną. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Osace potwierdziły, że owoce tego drzewa mogą przyczynić się do poprawy pamięci i ochrony komórek nerwowych.

Można dodawać je do jogurtu, owsianki, jako dodatek do potraw obiadowych lub jeść same. Wystarczy włączyć do codziennej diety zaledwie trzy sztuki na dobę, aby szybko odczuć ich dobroczynne działanie. W pierwszej kolejności zauważymy poprawę kondycji naszych włosów i skóry, potem wątroby i układu trawiennego, a z czasem także polepszenie koncentracji i lepszy sen.