Paradoksalnie, niewystarczające nawodnienie również może doprowadzić do magazynowania wody jako mechanizm obronny ciała. Wahania hormonów, zwłaszcza podczas cyklu menstruacyjnego, ciąży czy menopauzy, także zaliczają się do czynników, przez które pojawia się uczucie ciężkości i opuchlizny. W kontekście zatrzymywania wody należy podkreślić negatywny wpływ braku aktywności fizycznej. Długotrwałe siedzenie lub stanie utrudnia prawidłowy przepływ limfy i krwi, co prowadzi do gromadzenia się płynów, zwłaszcza w dolnych partiach ciała. Retencja wody bywa także efektem ubocznym niektórych leków lub symptomem chorób, takich jak niewydolność nerek, serca czy wątroby.