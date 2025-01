Narciarska stolica Polski pęka w szwach. "Dramat to mało powiedziane"

Szczyrk jest jednym z najpopularniejszych zimowych kierunków w kraju, przez co każdego roku zmaga się z oblężeniem narciarzy. Zdaniem internautów na przyjezdnych czekają tłumy turystów, długie kolejki do wyciągów i ograniczona liczba otwartych tras. Jak to wygląda w rzeczywistości? Rozwiewamy wątpliwości.