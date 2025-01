Mamrotanie pod nosem przyspiesza odnajdywanie rzeczy

Jeśli kiedykolwiek przyłapaliście się na tym, że mamroczecie do siebie pod nosem, to możecie być pewni, że nie jesteście w tym osamotnieni. Robi tak większość ludzi, choć z powodu błędnego kojarzenia się tej czynności z zaburzeniami psychicznymi, niewielu otwarcie się do tego przyznaje. Prawda o mówieniu do siebie jest natomiast zgoła inna od powielanego przez społeczeństwo mitu.

Naukowcy przeprowadzili badanie dotyczące tego tematu, zainspirowane własnym doświadczeniem jednego z badaczy. Psycholog poznawczy Gary Lupyan z Uniwersytetu Wisconsin - Madison przyznał, że często rozmawia sam ze sobą podczas poszukiwań przedmiotów czy produktów w sklepie. Chcąc sprawdzić, jaki ma to wpływ na szybkość odnajdywania rzeczy, podzielono ochotników na dwie grupy: jedna miała powtarzać na głos nazwę przedmiotu, którego szukali, pozostali mieli zachować ciszę.

Wyniki są zaskakujące: grupa samosterowana głosem znajdowała poszukiwaną rzecz średnio od 50 do 100 milisekund szybciej niż pozostali. Nasz głos jest więc niejako naszym systemem rozszerzającym myślenie i percepcję.

Benefity wynikające z mówienia do siebie

Oprócz usprawnienia szybkości odnajdywania przedmiotów, dialog ze samym sobą przynosi nam szereg innych korzyści:

Porządkuje myśli - to szczególnie ważne gdy nadmiar obowiązków domowych i zawodowych powoduje tzw. "mgłę mózgową" oraz generuje pokłady stresu i napięć. Dzięki mówieniu do siebie na głos, możemy uporządkować nasze plany i osiągnięcia, a także wyregulować emocje, by skumulowane nie doprowadziły do nagłego wybuchu niekontrolowanego gniewu lub żalu.

Dystansuje do problemów - wyciszenie tzw. wewnętrznego krytyka, którego większość z nas nosi w sobie i który potrafi umniejszyć nam nawet największe osiągnięcie, a także "odsunięcie" się na właściwy dystans do problemów, z którymi mierzymy się na co dzień, może być kluczowe dla usprawnienia wszelkich mechanizmów psychologicznych dziejących się w naszym umyśle. Słowa wsparcia i pokrzepienia, wypowiadane na głos, skutecznie zagłuszają natrętne krytyczne i "dołujące" myśli.

Motywacja - będąc swoim "kibicem" i wypowiadając na głos słowa wsparcia i motywujące do działania w chwilach silnego stresu i pracy pod presją, mogą skutecznie pobudzić nas do działania nawet w chwilach, w których czujemy, że nie jesteśmy w stanie zrobić danego dnia nic produktywnego

Regulacja - mówiąc do siebie krzepiące zdania możemy wyregulować nasz system nerwowy oraz "uziemić się", przypominając sobie o tym, że jesteśmy bezpieczni, nic nam nie grozi i mamy miejsce na ziemi, które jest ciepłe i przytulne. To bardzo przydatne a wręcz niezbędne w chwilach, gdy jesteśmy bliscy "odlotu" myślowego w stronę paniki i tworzenia czarnych scenariuszy.

Jak widać, autodialog, jeśli jest prowadzony od czasu do czasu, nie jest niczym groźnym ani objawem "szaleństwa", a potrzebnym i niedocenianym narzędziem usprawniającym i podnoszącym na duchu. Rozmawiajcie ze sobą, bo świadczy to o waszej inteligencji. A, jak wiadomo, warto rozmawiać z inteligentnymi ludźmi.

