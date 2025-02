2 trefl. Lutowa aura przyniesie silne emocje nad którymi trzeba będzie zapanować. W pracy postaraj się wyznaczyć sobie cele i się ich trzymaj, a unikniesz niepotrzebnego chaosu. Zajęte Wagi powinny hamować swoje zapędy, aby dopiec partnerowi lub zmusić go do czegoś, czego same pragną. Wolne zaś będą spędzać czas samotnie. W weekend znajdź więcej czasu dla przyjaciół.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell