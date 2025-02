Jak zrobić schab, aby nie był suchy?

Przygotowanie soczystego schabu na obiad zaczyna się jeszcze na długo przed wejściem do kuchni. Aby cieszyć się miękkim i wilgotną pieczenią konieczne jest wybranie dobrego kawałka mięsa. Przede wszystkim musi być ono świeże, a to poznamy po jasnoróżowej barwie.

Następnie takie mięso w domu oczyszczamy i marynujemy. Proces powinien trwać przez co najmniej kilka lub kilkanaście godzin. Przez ten czas schab zarówno nabierze wyjątkowego aromatu, jak i zachowa swoją wilgotność podczas obróbki termicznej. Powinna być ona przygotowana na bazie tłuszczu, czyli oleju lub oliwy. Tłuszcz to najlepszy nośnik smaku, a schab ma go naprawdę mało. Do tego świetnie nawilży pieczeń.

Popularnym sposobem na zrobienie soczystego schabu na obiad jest również obsmażenie go na patelni przed pieczeniem. Dzięki działaniu wysokiej temperatury zewnętrzne pory mięsa się zamkną. W efekcie soki zawarte wewnątrz mięsa zostaną zatrzymane i nie wyparują podczas dalszej obróbki termicznej, jaką będzie pieczenie.

Schab nie wyjdzie suchy, jeśli poddamy go zabiegowi peklowania, czyli moczenia go w solance. Solanka sprawi, że wieprzowina nabierze niebywałej soczystości i przy tym chrupiącej skórki. Schab należy peklować przez około 10 dni w pomieszczeniu, gdzie temperatura wynosi między 4, a 10 st. Celsjusza.

Jak zrobić marynatę do schabu, żeby był soczysty?

Najsoczystszy schab wyjdzie, jeśli marynata będzie oparta na oleju. Można go zastąpić oliwą, jednak ta jest bardziej aromatyczna i może nieco zmienić smak mięsa. Do tego warto dodać ulubione przyprawy.

W marynacie do schabu najlepiej komponują się przyprawy takie jak np. czosnek, majeranek, cząber. Można ją urozmaicić także nieco leśnymi aromatami jak rozmaryn, suszone owoce jałowca. Warto dodać zarazem co najmniej 1 łyżkę octu jabłkowego lub winnego, co jeszcze mocniej podkręci smak i nada całości charakteru.

Schab dokładnie nacieramy przygotowaną marynatą i pozostawiamy w niej przez całą noc, czyli kilkanaście godzin. Dla dodatkowego efektu naczynie z mięsem można szczelnie zamknąć, np. z użyciem folii spożywczej.

Jak piec schab, żeby był soczysty?

Soczystość mięsa zależy w dużej mierze też od tego, jak było ono pieczone. Znaczenie ma przede wszystkim temperatura i czas spędzony w piekarniku. Bardzo często popełnianym błędem jest zbyt wysoka temperatura i za długi czas pieczenia.

Schab wyjdzie soczysty, jeśli początkowo wstawimy go do piekarnika rozgrzanego do 200 st. Celsjusza, a po 30 minutach obniżymy temperaturę do 160 st. Celsjusza. Całkowity czas pieczenia dobieramy natomiast indywidualnie, bazując na wielkości pieczeni. Przyjmuje się, że na każdy 1 kg schabu trzeba przeznaczyć 60 minut pieczenia.

Mięciutki schab w sosie - przepis

Schab w sosie z tego przepisu wychodzi wybitnie miękki i soczysty. Pod widelcem się rozpada, a w ustach rozpływa. Do tego jest bardzo aromatyczny i świetnie komponuje się z sosem śmietanowym, w którym mamy dodatek pieczarek i cebuli. Przygotuj na niedzielny obiad, a cała rodzina będzie zachwycona.

Składniki:

500 g schabu

1 szklanka mleka

1 cebula

8 pieczarek

250 ml śmietanki 30%

3/4 szklanki wody

2 łyżki mąki

sól

pieprz

papryka słodka

czosnek granulowany

majeranek

olej

Sposób przygotowania schabu:



Schab pokrój w ok. 1 cm plastry. Do miski nalej mleko i zamocz w nim schab. Pozostaw go tak na co najmniej 2 godziny. W tym czasie pieczarki pokrój w plasterki, a cebulę posiekaj w kostkę. Na patelni rozgrzej porcję oleju i przez około 3 minuty podsmaż na nim pieczarki z cebulą. Na koniec przypraw je solą oraz pieprzem. Gdy pieczarki ostygną, dolej do nich śmietankę, wodę, mąkę i do smaku paprykę, czosnek oraz majeranek. Wszystko dokładnie wymieszaj. Namoczony schab przypraw z obu stron solą, pieprzem, papryką, czosnkiem i majerankiem. Następnie każdy plaster obtocz w mące. Na patelni ponownie rozgrzej porcję oleju. Gdy tłuszcz będzie ciepły, obsmaż na nim schab po ok. 2 minuty z każdej strony. Do natłuszczonego naczynia żaroodpornego wyłóż plastry schabu. Mięso zalej przygotowanym sosem śmietanowo pieczarkowym. Naczynie przykryj folią. Schab piecz w piekarniku rozgrzanym do 230 st. Celsjusza przez 1 godzinę.

Po tym czasie mięciutki schab w sosie jest gotowy. Podawaj go z ziemniakami i ulubioną surówką.

