Powszechnie uważa się, że świeże owoce są najzdrowsze. Tymczasem wiele badań pokazuje, że mrożonki mogą być równie wartościowe, a niekiedy nawet lepsze pod względem składników odżywczych. Wynika to z procesu ich przetwarzania.

Owoce przeznaczone do mrożenia są zbierane w momencie pełnej dojrzałości, gdy ich zawartość witamin i minerałów jest najwyższa. Następnie są szybko zamrażane, co pozwala zachować ich wartości odżywcze. Tymczasem świeże owoce, zbierane są często jeszcze przed osiągnięciem dojrzałości, aby mogły przetrwać transport i długie przechowywanie w sklepach. W rezultacie mogą zawierać mniej cennych składników.

Jagody to jedne z najzdrowszych owoców - są pełne antyoksydantów, witaminy C i błonnika. Niestety, w świeżej postaci są bardzo delikatne i szybko się psują. Mrożone jagody mogą być przechowywane miesiącami, zachowując swoje cenne właściwości.

Świetnie sprawdzają się jako dodatek do koktajli, owsianek czy deserów. Co ważne, badania pokazują, że proces mrożenia nie obniża poziomu antyoksydantów w jagodach, dzięki czemu ich właściwości prozdrowotne pozostają na wysokim poziomie.

Wiśnie są bogate w polifenole - przeciwutleniacze, które wspierają zdrowie serca i mają działanie przeciwzapalne. Jednak świeże wiśnie szybko się psują, a ich drylowanie bywa uciążliwe. Mrożone wiśnie są już wydrylowane, co czyni je wygodnym dodatkiem do koktajli, deserów czy wypieków.

Mango to cenne źródło witamin C i A oraz błonnika wspierającego trawienie. Niestety jego obieranie i krojenie bywa uciążliwe, a owoce dostępne na sklepowych półkach często są twarde i mało aromatyczne. Kupowanie mrożonego mango w kostkach eliminuje te problemy. Mamy wówczas pewność, że owoce przed zamrożeniem były idealnie dojrzałe, co przekłada się na ich słodki i intensywny smak.