Numerologia ma swe początki w starożytności, a już sam Pitagoras był zdania, że gdy zrozumiemy znaczenie pojedynczych cyfr, uda nam się zrozumieć również naszą duchowość. Zdaniem numerologów cały nasz doczesny świat oparty jest na liczbach, a także w nich zapisana jest nasza przeszłość i przyszłość oraz prawda o nas samych.

Numerologia traktuje świat niezwykle ogólnie i jednocześnie - bardzo indywidualnie. Według tej starożytnej wiedzy każdy człowiek ma swój los zapisany w dacie swego urodzenia, a także w swoim imieniu i nazwisku, które nosi przez całe życie, a które składa się z liter, a te z kolei mają przyporządkowane sobie liczby.

I tak znając swoją datę urodzenia, imię i nazwisko, możemy dowiedzieć się, jakie liczby towarzyszą nam na drodze życia i jaki kierunek rozwoju dla duszy one wskazują.

Możemy także dowiedzieć się, jakie karmy towarzyszą nam z poprzednich wcieleń i jakie lekcje powinniśmy przepracować w obecnym wcieleniu, by ukształtować naszą duszę.

Zdjęcie Wibracja 2024 roku to liczba 8 / 123RF/PICSEL

Numerologia także może oddziaływać nie na indywidualnego człowieka, a na całe społeczeństwo i na wydarzenia dziejące się w trakcie całego roku. I tak oto rozpoczynając nowy rok kalendarzowy, możemy dowiedzieć się, co ogólnie może nas czekać w nadchodzącym 2024 oku.

To właśnie 2024 rok emanuje w numerologii wibracją liczby 8. Wibrację danego roku liczymy, dodając do siebie jego cyfry. W tym przypadku 2+0+2+4 = 8.

Co oznacza ósemka w numerologii i jak możemy wykorzystać jej energię?

Nowy rok numerologiczny. Ósemka pod władaniem silnych planet

Nowy rok w numerologii rozpoczął się już 15 września 2023 roku wraz z wyjątkowym nowiem Księżyca. Tak naprawdę już od tego momentu znajdujemy się w numerologii pod wibracją liczby 8., a liczba ta ma niezwykłą moc.

O ósemce mówi się, że mieści w sobie wibracje wszystkich pozostałych liczb. Czy oznacza to, że w 2024 roku odczujemy skumulowaną energię?

Zdjęcie Wibracja liczby 8 według numerologii jest niezwykle silna / 123RF/PICSEL

Wszystko przez symbolikę tej liczby. Gdy ją obrócimy o 90 stopni otrzymamy znak nieskończoności. To znak dający poczucie czegoś niezwykle potężnego.

I tak ósemka symbolizuje siłę, energię, zmianę ale i harmonię, równowagę. Patronami ósemki są aż dwie planety - Mars i Saturn.

Mars to energia, walka, działanie, a także pragnienie sukcesów i posiadania władzy. Saturn zaś kojarzy się z powagą, strukturą i dyscypliną dającą harmonię i ład.

Kartą Tarota, której przyświeca ósemka jest Karta Siły. Czy można więc pragnąć więcej sygnałów od Wszechświata, że czeka nas ciekawy, rozwijający nas samych rok?

Co przyniesie nam ósemkowa wibracja w 2024 roku?

Ósemka jest niezwykle przyziemna. Wskazuje na materię i wszystko, co w niej osadzone. Dlatego też 2024 rok może dawać szansę na wzbogacenie się, bo nie ma nic bardziej materialnego, niż finanse, czy praca i sukcesy z nią związane.

Ósemka to też moc sprawcza i sprawiedliwość. W tym roku to, co sobie sami wypracujemy, będzie naszą największą siłą.

Ósemka w numerologii symbolizuje zbieranie plonów z poprzednich lat. To więc nie tylko obecna praca i nasz wysiłek w nią włożony, ale też rozliczenie nas przez Wszechświat z tego, co zdążyliśmy zrobić do tej pory.

Zdjęcie Jak możemy wykorzystać wibrację liczby 8? / Picsel / 123RF/PICSEL

Choć ósemkowy rok, to wszystko, co materialne, to jednak czas ten nie ominie także sfery duchowej - ósemka to rozwój dotyczący także umysłu i tego, jaka idea przyświeca nam w życiu.

W tym roku osoby kierujące się tym, co dla nich najważniejsze w życiu, walczące o swoje sukcesy i realizacje swoich planów, mają okazję spełnić swe marzenia, jeżeli wkładają w ich zdobycie całe serce i umysł.

Ósemka to władza i przywództwo. To czas, w którym naprawdę według numerologii będziemy kowalami własnego losu.