Rozważna oaza spokoju. Pozory mogą mylić

Agata Kornhauser-Duda od 1994 roku jest żoną Andrzeja Dudy, obecnego Prezydenta Polski, co czyni ją Pierwszą Damą. Polacy już przywykli do jej stylu wypełniania tej roli, choć nie obyło się bez emocji.

Jej poprzedniczki preferowały bardziej zaangażowaną pracę, bycie na świeczniku. Tymczasem na próżno szukać wywiadów z Agatą Kornhauser-Dudą, która nie udziela się publicznie, lecz działa w niektórych obszarach pracy charytatywnej po cichu.

Na pozór wyważona, milcząca oaza spokoju, towarzyszy mężowi podczas publicznych wystąpień, gdy jest to konieczne. Pozwala mu grać pierwsze skrzypce w tym duecie.

Jaka może być jednak naprawdę Pierwsza Dama, gdy gasną kamery i nikt obcy nie zwraca na nią uwagi? O tym wiele może powiedzieć portret numerologiczno-astrologiczny Agaty Kornhauser-Dudy.

Zodiakalny Baran to czysty ogień

Zdjęcie Agata Kornhauser-Duda to naprawdę oaza spokoju? / Beata Zawrzel/REPORTER / Reporter

Agata Kornhauser-Duda przyszła na świat 2 kwietnia 1972 roku, co czyni ją zodiakalnym Baranem. Osoby urodzone pod tym znakiem zodiaku raczej nie należą do spokojnych duchów.

Są uznawane za osoby niezależne, spontaniczne i pełne pasji. Są odporne na stres i zachowują zimną krew nawet w ekstremalnych sytuacjach, co nie jest bez znaczenia w pełnionej przez Agatę Kornhauser-Dudę roli. O Baranach mówi się jak o wojownikach i przywódcach - ich patronem jest planeta Mars, uznana za Planetę Wojny.

Doskonale łączy się z tym także żywioł, który króluje w znaku Barana - żywioł Ognia. Są niczym ogniste, gorące tornado przetaczające się przez życie. Władcze, zdeterminowane i porywiste to całe zodiakalne Barany.

Do tego są ambitne, niezwykle aktywne, odważne w podejmowanych wyzwaniach i głodne nowych wyzwań. Czy właśnie taką prawdziwą twarz przed światem skrywa obecna Pierwsza Dama?

Natchniona i głodna wiedzy numerologiczna siódemka

Wiele o Agacie Kornhauser-Dudzie może powiedzieć także jej analiza numerologiczna. Drogą Życia Pierwszej Damy jest liczba 7. Będąc numerologiczną siódemką Agata Kornhauser-Duda według tej ezoterycznej wiedzy może być osobą niezwykle natchnioną, o bystrym umyśle, głodnym wiedzy.

Siódemki kochają się uczyć, co także łączyłoby się ze znakiem zodiaku Pierwszej Damy - Barany uwielbiają uczyć się nowych rzeczy! W zdobywaniu wiedzy siódemkom pomaga także umiejętność wnikliwej obserwacji i analitycznej oceny sytuacji.

Zdjęcie Według Klucza Wcielenia o wibracji 6 powinny nauczyć się mniej poświęcać dla innych / Filip Naumienko/REPORTER / Reporter

Bywają jednak też powściągliwe i ostrożne w wyrażaniu swojego zdania i samych siebie, co zgadzałoby się z taktyką pełnienia roli Pierwszej Damy przez Agatę Kornhauser-Dudę.

Kluczem wcielenia Agaty Kornhauser-Dudy zaś jest wibracja liczby 6. To ona wskazuje to, co powinna w tym wcieleniu przepracować dana osoba. Ludzie posiadający szóstkę w Kluczu Wcielenia powinni skupić się na miłości i rodzinie.

Wibracja ta ma zmotywować osobę do osiągnięcia równowagi w dawaniu i braniu oraz do znalezienia balansu w życiu. To także nauka niepoświęcania się dla innych w nadmierny sposób.