Aida Kosojan-Przybysz przypomina, co jest istotne i na co warto zwrócić uwagę

Jasnowidząca Aida Kosojan-Przybysz, która w Polsce sławę zyskała właśnie dzięki darowi jasnowidzenia, trafia często ze swoimi przesłaniami do wielu osób. Zbudowała pokaźną grupę odbiorców, którzy chętnie korzystają z jej życiowych, duchowych wskazówek.

Tym razem wróżka zwróciła się z dość uniwersalnym, ale poruszającym przesłaniem, które przypomina, co tak naprawdę jest istotne w życiu każdego z nas.

"Każdy dzień jest inny, każdy wieczór jest inny. Każdego dnia my jesteśmy inni, nowi, lepsi lub gorsi" - zaczęła swój wpis Aida.

To aspekt, o którym często zapominamy, a który bywa uwalniający i dający nadzieję na nowy początek. Następnie jasnowidząca skupiła się na tym, że cokolwiek nie wydarzy się w naszym życiu, pozostajemy i tak sobą.

Rozwiń

"Bądź przy sobie zawsze. Kochaj i żyj. Celebruj życie. Ważna jest każda chwila. Każda sekunda, która może zmienić bieg zdarzeń" - przypomina Aida.

Zwróciła także uwagę na to, by doceniać momenty piękna i tam kierować się swoim sercem, bo to właśnie te chwile tworzą naszą historię i nasze życie. Pod tym wpisem pojawiły się komentarze obserwujących, których poruszyły te słowa.

Widać, że internauci cenią sobie poetycki i głęboki przekaz Aidy, dzięki któremu przypominają sobie o tym, co jest istotne każdego dnia. Takich przemyśleń nie brakuje u jasnowidzącej i zawsze stara się zmotywować swoich obserwatorów do działania i do bycia bardziej pozytywnym, wrażliwym na piękno i dobrym dla siebie samych.

Te słowa poruszyły Polaków już wcześniej. Aida zasłynęła dzięki tym przepowiedniom

Wróżka Aida zaskakuje słowami. Przekazała Polakom ważną radę Mateusz Grochocki/Dzien Dobry TVN/East News East News

Aida Kosojan-Przybysz, ormiańska wizjonerka mieszkająca w Polsce, zasłynęła z wielu przepowiedni i przesłań, które poruszyły szerokie grono odbiorców. Do najbardziej znanych nalezy chociażby ta dotycząca 2025 roku.

Aida określiła ten rok jako "rok obrotowych drzwi", sugerując, że będzie to czas przełomowych zmian zarówno na poziomie indywidualnym, jak i globalnym. Wskazała, że okres między lutym a majem 2025 roku będzie kluczowy dla wielu istotnych wydarzeń.

W jednym ze swoich najnowszych przesłań Aida podkreśliła, że każdy z nas ma swojego stróża, który nas wspiera. To także poruszyło odbiorców. Napisała: "Nie jesteś sam. Zawsze za twoimi plecami stoi (...) stróż. Czasami on jest twoim własnym cieniem".



W swoich przesłaniach Aida nawołuje do odwagi w byciu sobą i porzuceniu odgrywania narzuconych ról. Uważa, że autentyczność wymaga siły i jest kluczem do pełniejszego życia. To wyróżnia Aidę na tle innych jasnowidzących, co bardzo doceniają jej wielbiciele.

Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Interia.tv