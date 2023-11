Spis treści: 01 Jesień pełna astrologicznej mocy. Co przyniesie listopad 2023?

02 3 listopada Jowisz stanie w opozycji do Słońca

03 4 listopada Ostatnia kwadra Księżyca

Jesień pełna astrologicznej mocy. Co przyniesie listopad 2023?

Jesień 2023 roku jest wyjątkowa w astrologii. Zaćmienia księżyca oraz słońca, wyjątkowe pełnie, oraz tranzyty planet, były dla ludzi okazją do wielu zmian na ich życiowych drogach.

Okazuje się, że to nie koniec astrologicznego zawrotu głowy, bo już 3 i 4 listopada Kosmos postawi przed nami kolejne wyzwanie.

Tym razem zmiany w naszych umysłach, zachowaniach i decyzjach zasieje Jowisz oraz Księżyc. Co takiego wydarzy się w trakcie tych dwóch listopadowych dni i jak możemy wykorzystać według ezoteryki tę energię?

3 listopada Jowisz stanie w opozycji do Słońca

Pierwsze zjawisko czeka nas 3 listopada. Wtedy to Jowisz, który jest panem wszelkiego rozwoju i sukcesu, będzie w opozycji do Słońca. Co oznacza to ułożenie? Dzieje się tak wówczas, gdy Jowisz i Słońce znajdują się po przeciwnych stronach Ziemi.

Zdjęcie Jowisz w opozycji pomoże nam uzyskać spokój? / 123RF/PICSEL

Dla ludzi wierzącym w astrologię oznacza to, że wpływ Jowisza na nasze życie będzie spotęgowany. 3 listopada więc mamy okazję, by uporządkować swoje sprawy tak, by iść w prostej linii po sukces. To właśnie najlepszy czas rozwoju na wszelkich poziomach.

To także wpłynie na naszą psychikę. Jeżeli pozbędziemy się tego dnia chaosu z naszego życia, jest duża szansa na pojawienie się poczucia błogości i harmonii.

4 listopada Ostatnia kwadra Księżyca

Księżyc ma spory wpływ na nasze samopoczucie. Niektórzy odczuwają chociażby problemy ze snem podczas jego pełni. Tym razem Księżyc znajdzie się w ostatniej kwadrze.

Zdjęcie Jakie wyzwania szykuje dla nas Kosmos początkiem listopada? / 123RF/PICSEL

To układ, w którym Ziemia, Księżyc i Słońce tworzą ze sobą kąt prosty a Księżyc w tym czasie zbliża się do nowiu. Nów to zawsze okazja do początku w naszym życiu, a tym razem będziemy oczekiwać na nów w Skorpionie.

Co oznacza w astrologii to ułożenie? Możemy odczuwać poddenerwowanie i łatwo będzie nam wybuchać z byle powodu. Jeżeli dzień wcześniej udało się nam uzyskać harmonię dzięki Jowiszowi, to 4 listopada zostanie ona wystawiona na wielką próbę przez Księżyc.

Jednak warto nastawić się na to wyzwanie psychicznie, a możliwe, że emocje wzburzone przez ostatnią kwadrę Księżyca... popchają nas do działania, które zapoczątkował dzień wcześniej Jowisz.

