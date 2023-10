Lokalizacja, cena, metraż, układ, wystrój - wiele czynników ma wpływ na to, gdzie decydujemy się zamieszkać. Wybierając dom lub mieszkanie rzadko bierzemy pod uwagę numer, widniejący na drzwiach. Tymczasem, niektórzy wierzą, że może mieć on wpływ na to, jaka atmosfera panuje w nieruchomości. Czyżby numerologia mogła manifestować się nie tylko poprzez datę urodzenia, ale również adres?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: Kruche ciasto z gruszkami w karmelu Polsat

Zobacz również: Przed nimi nieustające pasmo sukcesów. Dwa znaki zodiaku mogą liczyć na szczęśliwe chwile

Reklama

Jaka jest twoja "liczba domu"

Numerologia jest dziedziną ezoteryki, zajmującą się badaniem magicznych właściwości liczb i ich interpretacją. Zdaniem parających się nią osób, sekretne liczby zapisane są nie tylko w naszej dacie urodzenia, ale również imieniu i nazwisku. W każdej z nich "zakodowana" jest wiadomość, mówiąca sporo zarówno o naszym charakterze, jak i o przeznaczeniu i misji, z którymi przyszliśmy na świat.

Jak twierdzą niektórzy, swoista wiadomość może ukrywać się również w adresie, pod którym mieszkamy. Aby ją odczytać, należy najpierw poznać "liczbę domu", sumując cyfry widniejące w adresie. Jeśli więc mieszkamy np. przy ulicy Adresowej 33 m. 12, liczba domu będzie wynosiła 9 (3+3+1+2=9).

Każdej liczba domu niesie ze sobą inną energię. Jedne wspierają kreatywność, inne przedsiębiorczość, jeszcze inne sprzyjają realizacji ambicji. Są jednak domy i adresy w których po prostu wiedzie się szczęśliwe, pełne miłości życie. Oto one:

Zobacz również: Wykonaj japoński test sześcianu. Odpowiedz na kilka pytań, a poznasz przyszłość

Numerologiczna dwójka:

Zdjęcie Sprawdź, czy numer twojego domu przynosi szczeście / 123RF/PICSEL

To liczba partnerstwa. Przyciąga dobre relacje, zrozumienie, empatię. W takim miejscu stawia się nie na rywalizację, ale wspólne działania zmierzające do osiągania celu istotnego dla obu osób w związku. Domy pod numerologiczną dwójka to te, w których razem śmiejemy się, pocieszamy w trudnych chwilach, razem pracujemy i snujemy plany na przyszłość. Dwójka to adres dla szczęśliwej pary, która chciałaby założyć rodzinę. Adres idealny dla młodych małżonków.

Zobacz również: Co jako pierwsze widzisz na obrazku? Odpowiedź powie sporo o twoim charakterze

Numerologiczna czwórka:

Masz już dość przeprowadzek z miejsca na miejsce? Po ciągłych zmianach adresów chciałbyś zapuścić korzenie? Lokal pod numerologiczną czwórką może zatrzymać cię na dłużej. Czwórka symbolizuje bowiem stabilność, rozsądek, osiadanie, długofalowe projekty. To również miejsce, w którym podejmuje się ważne, życiowe decyzje również te, związane z finansami. Rozpoczynane w nim przedsięwzięcia zwykle zwieńczane są sukcesem.

Numerologiczna szóstka:

Leniwe, niedzielne poranki, wspólne śniadania przy dużym stole, zapach ciasta z owocami, wieczory spędzane na wspólnym oglądaniu filmów, dużo śmiechu, życzliwości i małych cudów, wartych zapamiętania - tak się żyje pod numerologiczną szóstką. Liczba, symbolizująca ciepło, troskliwość i otwartość na innych liczba pomaga stworzyć prawdziwie rodzinny dom. Oznacza też dojrzałość - etap życia, w którym przestajemy żyć tylko dla siebie, a zaczynamy otwierać się na innych.