Horoskop finansowy od wróżki Anne od 28 kwietnia do 4 maja dla wszystkich znaków zodiaku .

Aura tego tygodnia zapewni ci mnóstwo towarzyskich atrakcji. W pracy zainteresuj się nowymi propozycjami, które dotychczas wydawały ci się nudne. Zajęte Barany mogą łatwo irytować się na partnera, bo same nie będą wiedziały, czego chcą. Samotne zaś mogą liczyć na romantyczną znajomość, która jakiś czas zostanie w ich życiu. W weekend nie trać czasu na ludzi, których nie lubisz.

Tydzień sprzyjał będzie zdobywaniu nowych umiejętności. W pracy trudna robota pójdzie ci gładko, warto więc walczyć o to, co jest dla ciebie ważne. Zajęte Bliźnięta będą odczuwać, że potrzebują więcej swobody, więc ich priorytetem będzie równowaga między bliskością a wolnością. Samotne zaś nawiążą ciekawą znajomość z kimś, kto nadaje na tej samej fali.

Słoneczna aura zachęci cię do odnawiania sił. W pracy wszystko się uda, a efekty zachwycą nie tylko ciebie. Zajęte Lwy powinny zapomnieć o dzielących tematach z partnerem i skupić się na bieżących sprawach. Samotne zaś mogą liczyć na randki i nowe znajomości. W weekend chętnie wyruszysz za miasto.

Aura tego tygodnia doda ci odwagi. W pracy ktoś przypomni ci o ważnych zadaniach do wykonania, które zapomniałeś jakiś czas temu zrobić. Zajęte Wagi odkryją, że w codzienności może być pięknie i bajkowo, co do tej pory wydawało im się niemożliwe. Samotne zaś zrezygnują ze znajomości, w której ktoś nie wie, czego chce. W weekend chętnie wybierzesz się na towarzyskie spotkania.