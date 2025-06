Prawdopodobnie większości konsumentów przynajmniej raz w życiu doświadczyło rozczarowania i zaskoczenia podczas płacenia za zakupy . Mowa o sytuacji, kiedy ochoczo wkładamy do koszyka np. przeceniony produkt , ale kiedy przychodzi nam zapłacić, okazuje się, że cena "nabita" na kasę jest wyższa, niż ta podana na etykiecie. Czy wówczas naszym obowiązkiem jest uiszczenie wyższej opłaty ? A może za taką pomyłkę odpowiedzialność powinien wziąć dany dyskont, tym samym oferując nam produkt po niższej cenie ?

Niekiedy różnica w cenie na regale i tej "nabitej" na kasie wynosi kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt złotych. Bez względu na to, jaka by ona nie była, każdy konsument w takim przypadku ma możliwość dochodzić swoich praw .

W wielu przypadkach, gdy klienci dopytują personel sklepu, dlaczego cena jest inna, mogą usłyszeć, że to wina "systemu". Rzecz jasna ceny produktów często się zmieniają i jest to zupełnie zrozumiałe. Mimo to za błędne oznaczanie cen danego artykułu konsekwencjami nie powinien być obarczony klient.