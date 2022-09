Spis treści: 01 Horoskop dzienny na niedzielę, 18 września 2022 r. - BARAN

Horoskop na 14 września 2022 r. Co zobaczyła wróżka Aira? Sprawdź Ciągle, Baranie, nie masz na nic czasu, bo praca, bo istnieją też inne bieżące zobowiązania, a to dla ciebie doba jest za krótka... Ale pamiętaj, że dziś niedziela!

Horoskop dzienny na niedzielę, 18 września 2022 r. - BYK

Trochę ci się ostatnio, Byku, nie układa z partnerem, ale to minie. Za mało poświęcacie sobie czasu; dzisiejszy dzień będzie bardzo dobry, by spróbować to zmienić.

Horoskop dzienny na niedzielę, 18 września 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Szykuje się w firmie drobna reorganizacja, ale nic ci nie grozi, masz pewną sytuację zawodową. Nie psuj sobie niedzieli rozmyślaniem o firmie czy o pracy!

Horoskop dzienny na niedzielę, 18 września 2022 r. - RAK

W czasie dzisiejszego spotkania ze znajomymi pojawi się na twojej drodze tzw. miłość sprzed lat. Odżyją uczucia, ale podjęcie decyzji, co dalej... będzie nie lada problemem.

Horoskop dzienny na niedzielę, 18 września 2022 r. - LEW

Bliska ci osoba docenia twoje zaangażowanie, więc niczego nie zmieniaj w waszej, skoro poważnie myślisz o wspólnej przyszłości... Gwiazdy mówią, że ten związek ma perspektywy.

Horoskop dzienny na niedzielę, 18 września 2022 r. - PANNA

Nie zaniedbuj bliskiej ci osoby. W tej sferze masz spore zaległości, więc przeznacz dzisiejszy dzień wyłącznie dla partnera; zastanów się też nad następnym weekendem.

Horoskop dzienny na niedzielę, 18 września 2022 r. - WAGA

Czeka cię trudny wybór, więc i dzisiejszy dzień przeznaczysz na myślenie o pracy.... Firma, o której od lat marzyłeś, szuka pracownika. Musisz się zastanowić, czy warto zmieniać.

Horoskop dzienny na niedzielę, 18 września 2022 r. - SKORPION

Jeśli pracujesz na zlecenia, a zależy ci na stałej pracy, postaraj się być bardzo oddany swoim obowiązkom, nawet w dni wolne od pracy. Od tego wiele zależy. Jesteś stale oceniany...

Horoskop dzienny na niedzielę, 18 września 2022 r. - STRZELEC

Planujesz wyjazd na cały dzień? Nie śpiesz się. Nie działaj przez zaskoczenie. Bliska ci osoba nic nie wie na ten temat - może warto spytać, jakie ma plany?

Horoskop dzienny na niedzielę, 18 września 2022 r. - KOZIOROŻEC

W sprawach sercowych Koziorożec powinien wziąć dziś inicjatywę w swoje ręce... Nie ociągaj się, nie istnieją żadne przeszkody czy przeciwwskazania, by umówić się na randkę.

Horoskop dzienny na sobotę, 17 września 2022 r. - WODNIK

Dzisiaj, Wodniku, w czasie wieczornej imprezy czeka cię ogromna niespodzianka sercowa. Poznanie kogoś z trygonu ziemi może odmienić twoje życie na długie lata.

Horoskop dzienny na niedzielę, 18 września 2022 r. - RYBY

Przed tobą, Rybo, dzisiaj smutny i trudny tydzień. Wyjazd partnera, jego powrót do swojej miejscowości, czyli rozstanie z nim na kolejny tydzień zepsuje ci nastrój już od rana.