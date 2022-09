Wróżka Aida: “Dzień wyjątkowych znaków”. Oto co należy robić

15 września 2022 r.: “Dzień wyjątkowych znaków"

Wróżka Aida przepowiedniami i apelami dzieli się między innymi poprzez posty na swoich profilach w mediach społecznościowych. 15 września 2022 r. opublikowała wpis na Instagramie, w którym informuje obserwatorów, że dzisiaj jest wyjątkowy dzień:

Dzisiaj dzień czytania między wierszami, słyszenia między słowami. Dzień wyjątkowych znaków. Aida Kosojan-Przybysz

Wróżka Aida radzi, aby w szczególny sposób wsłuchać się w swoje przeczucia, bo w tym dniu, można dzięki nim zobaczyć o wiele więcej niż zazwyczaj. Otwarcie się intuicję może pomóc dostrzec nie tylko nowe fragmenty otaczającej rzeczywistości, ale także lepiej wsłuchać się w wewnętrzny głos.

Obserwuj i bądź otwarta — otwarty na informacje, które mogą docierać do Ciebie niekonwencjonalną drogą. Intuicja, jak szkło powiększające może pokazać Ci zarówno rysy, jak i piękno niewidzialne gołym okiem. Zaskoczyć mogą Cię własne myśli, i odczytywanie tego co widzisz. Aida Kosojan-Przybysz

Kim jest wróżka Aida?

Aida Kosojan-Przybysz jest Gruzinką o ormiańskich korzeniach, jednak na stałe mieszka w Polsce. Jej przepowiednie oraz apele śledzi wiele osób w naszym kraju. Wizjonerka twierdzi, że zdolności do przepowiadania przyszłości odziedziczyła po babci. Ta umiejętność jest w jej rodzinie dziedziczona od wieków. W co drugim pokoleniu rodzi się z nią najstarsza córka. Aida często podkreśla, że nie jest wróżką i nie szuka rozgłosu — jej zdaniem, ci, którzy powinni do niej trafić — trafiają.