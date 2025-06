Co przyniesie czwartek, 5 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta Cesarz

W relacjach prywatnych potrzebna Ci będzie długa koncentracja i medytacja. Potem już trzeba będzie podejmować decyzję szybko i nieodwołalnie. Niech więc poprzedzi ją należyty namysł. Ktoś szuka u Ciebie schronienia, poczucia bezpieczeństwa. Uznaje, że możesz zaoferować mu świat. W finansach możesz szukać szczęścia w administracji, na stanowisku kierowniczym.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta 5 Denarów

W relacjach prywatnych możesz otrzymać pomoc w potrzebie. Życzliwy człowiek nie będzie Cię oceniał. Są osoby, których nie obchodzi, co masz ani jakie błędy zdarzyło Ci się popełnić. Dla nich jesteś całym światem i nie wyobrażają sobie życia bez Ciebie. Dbaj o dobry kontakt z nimi. W finansach możliwa będzie darowizna, skromna pomoc pieniężna, pomieszkiwanie u kogoś.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta Gwiazda

W życiu osobistym ludzie przychodzą i odchodzą. Pozwól komuś wyruszyć w drogę, nie powstrzymuj go w pół kroku, nie wypisuj i nie dzwoń. Twoja nadzieja powinna zostać przy Tobie, a nie przy nim. To Ty zasługujesz na miłość, lepsze jutro i masz wiele sposobów, by je osiągnąć. W finansach możesz spróbować swoich sił w rolnictwie lub... w wodociągach.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta Giermek Mieczy

W życiu osobistym ciężko zrozumieć, kim się jest, jeśli nie ma się do kogo porównać. To ważne, by znaleźć w otoczeniu albo chociaż w filmie czy w książce ludzi podobnych do siebie. Nie zamykaj się w nieufności, nie wmawiaj sobie strachu przed światem. Szukaj własnego plemienia, czułej wspólnoty. W finansach trzeba kiedyś zaryzykować i zrobić pierwszy krok.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta Siła

W relacjach prywatnych trzeba będzie przekonać kogoś do Twoich racji, ale bez użycia siły. Otoczenie może być nieprzyjazne, a presja z zewnątrz - ogromna. Pokaż, że trzymasz nerwy na wodzy, a bliska osoba ma w Tobie pełne oparcie. Nie daj własnym ani cudzym domysłom niespokojnie błądzić. W finansach masz widoki, by pokonać znacznie większą konkurencję.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta Wisielec

W relacjach prywatnych odróżniaj głosy i sugestie otoczenia od własnych potrzeb i pomysłów. Nikt nie przeżyje za Ciebie życia, a o wszystkie niewykorzystane szanse lub krzywe ścieżki trzeba będzie mieć pretensje wyłącznie do siebie. Dobrze więc kroczyć nimi z własnego wyboru. W finansach możesz odnaleźć się, sprawując opiekę nad ludźmi na marginesie społeczeństwa.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta 2 Kielichów

W relacjach prywatnych pojawia się wzajemne zainteresowanie, a także… pierwsze istotne decyzje. Jedna ze stron będzie bardziej ekspansywna i odważniejsza, ale często może zachowywać się wypowiadać nieskładnie, nie myśleć o jutrze. Druga "połowa równania" zdaje się być bardziej poukładana i... tajemnicza. W finansach możliwa współpraca z kochanym człowiekiem.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta Umiarkowanie

W życiu osobistym możesz się z kimś pogodzić, odnaleźć wspólny język, wyjaśnić sprawy i odnowić przymierze, wykonując pracę, a raczej… tworząc dzieło! To może być coś artystycznego albo… nowy człowiek czy miejsce. W każdym razie będzie świadczyło o płynącej w Was życiodajnej energii. W finansach możesz zarobić, tworząc lub promując sztukę.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta Król Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą przyjacielską i pomocną. Ten ktoś pomaga wychodzić ludziom z życiowych opresji lub przygotowuje ich do wejścia w kryzys. Okaże się świetnym powiernikiem i przewodnikiem, jednak niekoniecznie zapłoniecie do siebie namiętnością. W finansach możesz sprawdzić się jako doradca, wsparcie emocjonalne.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta 9 Mieczy

W życiu osobistym nie pozwól, by ktoś prześladował Cię swoimi oskarżeniami, wyrzutami czy nawet groźbami. Okoliczności wcale nie zdają Cię na czyjąś łaskę. Nie daj wzbudzić w sobie poczucia winy. Każdy ma prawo do odkupienia, a po udanej pokucie powraca na łono wspólnoty oczyszczony i godzien zaufania. W finansach zabezpiecz się przed roszczeniami.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta As Buław

W relacjach prywatnych trzeba wyjść z inicjatywą i dobrze chronić to, na czym Ci zależy. Czy znasz powiedzenie "trzymać kogoś w garści"? Przyjaciół trzymaj blisko, ale wrogów... jeszcze bliżej! Nie pozostawiaj niczego przypadkowi, a nikomu… zbyt wiele czasu do namysłu. W finansach pokaż, że potrafisz przyjąć rolę przewodnika, poprowadzić projekt.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta 2 Buław

W relacjach prywatnych możesz odczuwać znużenie i niezadowolenie. Stare zabawki dawno przestały cieszyć, a brak wyzwań osobliwie działa Ci na nerwy. Otaczaj się ludźmi, którzy chcą coś w życiu robić, a nie tylko się bawić. Nie trać czasu na powierzchowne znajomości. W finansach przygotuj się do dalekiej wyprawy lub do naprawdę dużego projektu.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL