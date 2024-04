Masz mocną, dominującą osobowość i lubisz postawić na swoim. Bywasz nerwowy i niespokojny, stale dążysz do tego, by wokół ciebie sporo się działo. Jedni zobaczą w tobie charyzmatycznego człowieka, inni - szaleńca, który zamęcza innych swoimi pomysłami.

Szalone romanse, flirt i miłosne gry nie są twoją najmocniejszą stroną. Jako zodiakalny Byk, twardo stąpasz po ziemi, a w związku doceniasz konkret: głębokie uczucie. Zaloty i podchody raczej denerwują cię, niż męczą, co wiele osób odbiera, jako niedostępność i wywyższanie się.

Zodiakalne Bliźnięta są niezdecydowane i - również w miłości - mało konkretne. Mają trudności z dokonywaniem wyborów i podejmowaniem decyzji, co bywa irytujące dla ich partnerów. Bywa więc, że miłość przejdzie im koło nosa, a one - zajęte swoimi rozważaniami i emocjami - nawet tego nie zauważą.

Zodiakalne Raki są niezwykle uczuciowe, a miłość i rodzina znajdują się zwykle w centrum ich zainteresowań. Na co dzień troskliwe i czułe, bywają też kapryśne, humorzaste, nieodgadnione. Trudno je zadowolić, łatwo urazić, wywołując wielkie emocje. Nie każdy partner potrafi sobie z tymi emocjami poradzić.

Dwie najbardziej charakterystyczne cechy zodiakalnych Lwów to: potrzeba dominacji nad otoczeniem i nieustanna chęć bycia zauważanym, podziwianym i chwalonym. Sporą część potencjalnych partnerów odstraszysz swoim silnym charakterem, potrzebą rządzenia i posiadania ostatniego słowa.

Pełne uroku i taktu Wagi są zwykle szanowane i lubiane. Mają łagodny charakter, nie narzucają swojego zdania innym, są eleganckie i pełne uroku. Bywają jednak niezdecydowane, nie znoszą wchodzić w otwarte konflikty, więc zwykle stoją z boku, nie wyrażając swojego zdania. Wiele osób może to odbierać, jako asekuranctwo i życiowe cwaniactwo. Poza tym, Wagi lubią odgrywać w związku raczej drugie skrzypce, co nie każdemu partnerowi będzie odpowiadało.

Zodiakalny Skorpion ma opinię mistrza uwodzenia, choć niektóre jego cechy sprawiają, że to trudny i wymagający partner do związku. Przede wszystkim - jest zazdrosny i kontrolujący, bywa osaczający. Osobie będącej w związku ze Skorpionem trudno jest odgadnąć jego intencje i uczucia. To skomplikowana postać.