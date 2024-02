Astrologia a miłość to kwestia, którą większość Polaków traktuje z przymrużeniem oka. Nie da się ukryć, że do horoskopów większość z nas podchodzi wyłącznie jako do ciekawostki, a jednak często okazują się one zaskakująco trafne

Miłość a znak zodiaku. Jak kocha Lew, a jak Koziorożec?

Zanim przejdziemy do tego, które znaki zodiaku do siebie pasują i wyszczególnimy najlepsze walentynkowe połączenia według astrologii, przypomnijmy najpierw, jak kocha każdy z gwiezdnej dwunastki.

Baran (21.03-19.04)

Zodiakalne Barany korzystają z życia pełną parą. Szukają partnera atrakcyjnego fizycznie, lecz spokojniejszego od nich, ponieważ same mają dość dominujący charakter. To błąd, ponieważ związek ze zbyt zachowawczą osobą nie będzie dla nich satysfakcjonujący. Potrzebują osoby spontanicznej i energicznej, która jednocześnie będzie gotowa pójść na kompromisy.

Byk (21.04-21.05)

Do bólu pragmatyczny zodiakalny Byk nie skupia się na romantycznych gestach, które dla wielu osób mogą być ważne. Zamiast kupować czekoladki czy kwiaty, woli po prostu zapewnić bliskiej osobie poczucie bezpieczeństwa. Właśnie w ten sposób okazuje swoją miłość. Nie ma w tym nic złego, jednak warto, aby czasem pokazał również swą wrażliwą stronę.

Bliźnięta (21.05-20.06)

Osoby spod znaku Bliźniąt prawie nigdy nie spędzają walentynek same. Zakochują się od pierwszego wejrzenia, lecz najczęściej ich zauroczenia są krótkotrwałe. W miłości szukają wyłącznie swej bratniej duszy, dlatego widzą sensu, aby przeciągać relację, która wydaje im się jedynie przeciętna. Niewątpliwie ma to swoje wady i zalety...

Rak (22.05-27.07)

Zodiakalny Rak ostrożnie bada grunt i stopniowo otwiera się przed swoją drugą połówka. Zachowuje się w ten sposób po to, aby za bardzo się nie zaangażować i tym samym nie sparzyć już na początku. Gdy jednak wejdzie w relacje, kocha całym sercem i jest gotów zrobić dla dobra bliskiej osoby naprawdę wiele.

Lew (23.07-22.08)

Osoby spod znaku Lwa są urodzonymi zdobywcami. To kochankowie namiętni, jednak dość niestali w uczuciach. Do chwili, gdy nie uda im się poznać partnera z naprawdę silnym charakterem, będą łamaczami serc. Poszukują kogoś, kto będzie stanowił dla nich wyzwanie i wyłącznie taka osoba jest w stanie skraść im serce.



Panna (23.08-22.09)

Panna jest bystra i niezwykle konkretna. Nie należy do znaków zodiaku, które w życiu bawiłyby się w "kotka i myszkę". Wprost mówi, czego oczekuje i tego samego wymaga również od swojego partnera. Jest wierna i w pełni zaangażowana w każdą relację, którą tworzy. Potrzebuje osoby zdecydowanej.



Waga (23.09-22.10)

Waga jest bezpośrednią i nieco ekscentryczną jednostką. Tryska pozytywną energią, dlatego ludzie lgną do niej niczym ćmy do ognia. Jej partner musi być charyzmatyczny i pewny siebie. Powinien również zdobywać ją drobnymi gestami, ponieważ uwielbia być adorowana.

Skorpion (23.10 - 21.11)

Zakochane Skorpiony w życiu potrafią zachować zdrowy rozsądek, jednak w miłości nie boją się walczyć do upadłego. Zakochują się rzadko, ale kiedy już to nastąpi, trudno im zrezygnować z relacji. Potrzebują kogoś równie zdecydowanego, kto jednak będzie w stanie przemówić im do rozsądku, gdy za bardzo się zagalopują.

Strzelec (22.11–21.12)

Strzelec to ekspresyjny i bardzo żywiołowy znak zodiaku. Uwielbia poszerzać horyzonty i chętnie patrzy na życie z różnych punktów widzenia. Jego partner musi być wulkanem energii, koniecznie bardzo namiętnym, ponieważ dla osób spod tego znaku cielesny aspekt relacji jest kluczowy.



Koziorożec (22.12–19.01)

Koziorożec ma wiele zalet, które mogą wydawać się atrakcyjne jego potencjalnym sympatiom. Jest pracowity, zaradny i nieco... tajemniczy, a to bardzo seksowne. Potrafi wykorzystać swoje atuty, jednak bywa zbyt krytyczny w swoich opiniach, przez co potrzebuje u swego boku osoby z dość silnym charakterem, aby nie zraziły jego drobne przytyki.

Wodnik (20.01–18.02)

Wodniki to indywidualiści o szerokich horyzontach, lubujący się w przekraczaniu granic i łamaniu konwenansów. W miłości szukają szansy na osobisty rozwój, a zatem wybierają sobie na partnerów ludzi nietuzinkowych i inspirujących. Ich podejście do związków jest dość luźne, więc partner, który chce go ograniczać, absolutnie nie wchodzi w grę.

Ryby (19.02–20.03)

Ryby powinny dobrze przemyśleć, z kim wybiorą się na walentynkową randkę. Ten znak ma skłonności do wybierania nieodpowiednich partnerów i angażowania się w toksyczne relacje. Wierzy w miłość na całe życie i jest to godne podziwu. Nie wszyscy mają jednak tak szczere intencje, dlatego u boku Ryb koniecznie musi stanąć osoba troskliwa i lojalna, która ich nie skrzywdzi.



Jakie znaki zodiaku do siebie pasują?

Wiemy już, czego w związku szukają poszczególne osoby. Sprawdźmy więc najlepsze dopasowania znaków zodiaku. Jest naprawdę duża szansa, że te relacje okażą się udane.

Baran i Strzelec

Oba znaki w każdej chwili są gotowe na spontaniczny wyjazd czy inną ciekawą przygodę. Barany potrzebują kogoś, kto dotrzyma im tempa w życiowym biegu, a jednocześnie będzie dla nich ostoją. Strzelec będzie tutaj idealny, ponieważ nie obawia się snuć szalonych pomysłów, a z drugiej, gdy trzeba, potrafi sprowadzić ukochaną osobę na ziemię. Taki związek z pewnością nie będzie nudny dla żadnej ze stron.

Byk i Panna

Panna jest najlepszym partnerem dla zodiakalnego Byka. Oba znaki są niezwykle stabilne i cechuje je dojrzałe podejście do budowania relacji. To materiał na długi i szczęśliwy związek. Jeśli tylko będą podchodziły do siebie z szacunkiem, może udać im się stworzyć relację na całe życie.

Bliźnięta i Wodnik

Bliźnięta nie są wymagającym partnerem, ponieważ dają drugiej osobie mnóstwo przestrzeni. Jednak, aby zatrzymać je przy sobie na dłużej, potrzeba mnóstwo kreatywności. Tej z pewnością nie brakuje zodiakalnemu Wodnikowi, który również jest spontaniczny i uwielbia próbować nowych rzeczy. To relacja pełna przygód oparta na przyjaźni, w której stale iskrzy.

Rak i Ryby

Doskonałe połączenie zwłaszcza pod względem emocjonalnym. Zarówno Rak, jak i Ryby mają podobną wrażliwość i świetnie się uzupełniają. Ryby potrafią zadbać o to, aby Rak od czasu do czasu po prostu się zrelaksował, a ten w zamian mobilizuje je do pracy, gdy tylko zauważy, że ich partner za bardzo buja w obłokach.



Lew i Waga

Wagi są na tyle bezpośrednie, że jako jedyne w zodiaku będą w stanie poskromić naturę zodiakalnego Lwa. W ich ramionach pewny siebie i nieco wyniosły zodiakalny król dżungli zamieni się w uległego kotka i będzie wspaniałym, kochającym partnerem na długie lata. Wagi w towarzystwie Lwa na pewno zyskają mnóstwo pewności siebie i będą w stanie zmobilizować się do samorozwoju.

Skorpion i Koziorożec

Zodiakalne Skorpiony są ambitne i pełne pasji, jednak dość nerwowe. Potrzebują obok siebie partnera, który również będzie kompletną jednostką, ale poskromi ich wybuchowy charakter. Powinny wejść w relację z Koziorożcem, który do perfekcji opanował kontrolowanie emocji. Powstrzyma je przed popełnianiem głupstw, a jednocześnie odkryje przy nich swą głęboko skrywaną wrażliwą naturę.

Test na dopasowanie znaków zodiaku. Czy warto w to wierzyć?

Pamiętajmy, że astrologia a miłość to dość trudny temat. Jeżeli konkretnego połączenia znaków nie ma na liście idealnych partnerów, nie oznacza to, że musimy od razu rezygnować z walentynkowej randki. Być może w taką relację trzeba będzie włożyć po prostu więcej wysiłku.

Jeżeli dana osoba przypadła nam do gustu, dopasowanie znaków zodiaku możemy również sprawdzić, poprzez dokładną analizę naszych kosmogramów lub dopasowanie numerologiczne .

Tak naprawdę warto się na to zdecydować nawet, jeśli nasze znaki zodiaku wydają się dobrze dobrane. Dostarczy nam to bowiem znacznie więcej cennych informacji o drugiej osobie, niż opieranie się wyłącznie na jej znaku słonecznym.