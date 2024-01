Spis treści: 01 Znak zodiaku a flirt, wdzięk i ogień

02 Lew. Kobiety władcze i charyzmatyczne

03 Baran. Ognista siła miłości

04 Skorpion. Przebiegle skradnie ci serce

Znak zodiaku a flirt, wdzięk i ogień

To, czy jesteśmy dobrzy we flirtowaniu i w rozkochiwaniu w sobie męskich, czy damskich serc, zależy od wielu czynników. Jednak astrolodzy są przekonani, że sporo w tej kwestii zależy od znaku zodiaku, pod jakim przyszliśmy na ten świat.

Ukryty talent osób spod znaku Wodnika. Może na nim sporo zarobić Poszczególne znaki zodiaku mają przypisane konkretne cechy charakteru, które według ezoterycznej wiedzy kształtują od samego początku daną osobę. Zasada ta dotyczy także naszych kontaktów z innymi - jacy jesteśmy i jak się zachowujemy w stosunku do innych, także wtedy, kiedy wchodzimy na miłosną ścieżkę.

Niektóre znaki zodiaku potrafią traktować flirt jako grę i wyzwanie, a inne podchodzą do tematu zakochania się niezwykle poważnie. Które ze znaków znane są z uwodzicielskiej natury i kobiety urodzone pod jakimi znakami są istnymi łamaczkami męskich serc?

Lew. Kobiety władcze i charyzmatyczne

Zdjęcie Lwice czarują wdziękiem i charyzmą / 123RF/PICSEL

Kobiety urodzone pod znakiem Lwa pragną często, by cały świat leżał u ich stóp. Kochają władać, także męskimi sercami. Nic więc dziwnego w tym, że pragną podziwu także ze strony panów.

Kochające być w centrum uwagi Lwice, opanowały niemal do perfekcji sztukę przyciągania męskich spojrzeń. Rozmowa zaś zawsze z zodiakalnym Lwem będzie pasjonująca, a charyzma tego znaku owładnie każdego.

Baran. Ognista siła miłości

Zdjęcie Ogniste Barany potrafią rozpalić zmysły / 123RF/PICSEL

Kobiety urodzone pod znakiem Barana mają w sobie istny ogień. To jeden z najbardziej "gorących" znaków zodiaku, a zawdzięcza to oczywiście żywiołowi ognia, do którego ten znak należy.

Wyobrażając sobie kobietę Barana można pomyśleć o powalającej piękności o brązowych lub czarnych włosach, z czerwienią na ustach. Takiej urodzie i towarzyszącemu kobiecie urodzonej pod znakiem Barana temperamentowi nie oprze się nikt.

Gdy zacznie flirtować, rozpali zmysły do czerwoności i nie cofnie się przed niczym.

Skorpion. Przebiegle skradnie ci serce

Choć żywiołem Skorpiona jest woda, to bliżej mu w miłosnym temperamencie do ognia. Przebiegłe skorpiony potrafią sobie owinąć drugą osobę wokół palca, a emocji we flirtowaniu nie będzie brakować.

Skorpiony nie znoszą nudy, więc zrobią wszystko, by w ich życiu pojawiały się nowe osoby, które mogą sobą zachwycić. Kiedy już delikwent znajdzie się w sieci kobiety Skorpiona, szybko zapomni jak się nazywa.

Skorpion zafunduje mu zawrót głowy w sferze emocji i szybko sprawi, że zakocha się bez granic.