Co przyniesie piątek, 11 kwietnia? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku . Sprawdź swój horoskop tarotowy.

W relacjach osobistych skup się na tym, na co masz wpływ. To zawsze jest dobra rada, a teraz pomoże Ci uchronić się przed frustracją i braniem na siebie zbędnej odpowiedzialności. Zostaw innym ludziom ich własne problemy i uwierz, że są w stanie sobie z nimi poradzić. W finansach możesz wypracować sobie świetną pozycję, ale musisz uzbroić się w cierpliwość.

W uczuciach nastał czas głębokiego namysłu, a może nawet melancholii. Jakaś propozycja wydaje się rozsądna i korzystna, ale… czy na pewno chcesz z niej korzystać? Czasem nie warto sięgać po coś tylko dlatego, że ktoś Ci to łaskawie podsunął. Daj sobie czas do zastanowienia. W finansach coś wygląda na papierze, ale intuicja podpowiada Ci ostrożność...

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą światową, która wobec obcych zachowuje się przyjaźnie, zawsze jednak ma na względzie dobro własnej rodziny. Jeśli jesteś w jej kręgu, ułatwi Ci dostęp do pieniędzy i zechce korzystnie wyswatać. Więzy krwi są dla niej ważniejsze niż zalety charakteru czy kwalifikacje. W finansach możesz wejść w spółkę z kobietą.

W relacjach prywatnych w chwilach zwątpienia uciekasz… w marzenia. Skrycie liczysz na pomoc "dobrej wróżki", która jednym machnięciem magicznego pręcika wyjaśni nieporozumienia, a wtedy… Czy to na pewno wystarczy, by ktoś wpadł w Twoje ramiona? Do miłości nie zmuszą żadne czary! W finansach możliwa będzie pomoc krewnych, zwłaszcza dziadków.