Zodiakalny Strzelec to zdecydowanie największy optymista wśród wszystkich znaków zodiaku . Jest bardzo otwarty, towarzyski, bezpośredni i pełen energii. Ma mnóstwo pomysłów i kreatywnych wizji, a przez wzgląd na swoje altruistyczne zapędy, jest bardzo lubiany i mile widziany w towarzystwie. Sam też stawia na relacje - pieniądze i kariera nie są dla Strzelca najważniejsze, w przeciwieństwie do innych ludzi i samorozwoju.

Zodiakalny Strzelec ma mnóstwo zainteresowań - interesuje się religią, sztuką i filozofią. Jest dość pracowity, choć zdarza mu się odpuszczać i nie doprowadzać swoich projektów do końca. Jego początkowy entuzjazm gdzieś się ulatnia, a codzienna rutyna i monotonność zaczynają mu doskwierać. Ma jednak na to sprawdzone lekarstwo.

Strzelec to zdecydowanie największy podróżnik wśród wszystkich znaków zodiaku. Uwielbia planować zarówno bardzo dalekie i egzotyczne jak i bliższe wycieczki, a już sam proces kupowania biletów pozytywnie podnosi mu ciśnienie. Strzelec nie znosi rutyny i monotonni i wciąż musi stawiać przed sobą wyzwania. Czasem jest to wędrówka po azjatyckiej dżungli, czasem wyprawa do Nowego Jorku - ważne, by było ekscytująco.