Czeka cię aktywny tydzień. W pracy ceń się wysoko i nie pozwalaj sobie na zbędną krytykę twojej osoby, zwłaszcza ze strony konkurencji. Zajęte Barany będą miały większe pragnienie wyrażania siebie, co nie spodoba się partnerowi, bo on też będzie chciał błyszczeć. Wolne zaś powinny wyjść w świat, a zwiększą swoje szanse na znalezienie drugiej połowy. W weekend wyjedź nad jezioro.

Czeka cię spokojny tydzień . W pracy nie za wiele będzie się działo, ale i ty się zbytnio nie wykazuj. Zajęte Bliźnięta poczują się entuzjastycznie nastawione do obecnego życia z partnerem i podejmą decyzję o ponownym odwiedzeniu miejsca, które kiedyś w przeszłości uważały za wyjątkowe. Wolne zaś poznają kogoś, kto jest młody duchem, ale niezbyt chętny do zaangażowania. W weekend rozpoczniesz cykl regularnych ćwiczeń.

W tym tygodniu pilnuj szczegółów wyznaczonego wcześniej planu. W pracy szef może czepiać się drobiazgowych błędów, ale nie daj się sprowokować do zbędnych dyskusji. Zajęte Raki będą zadowolone z dobrej komunikacji z partnerem. Wolne zaś będą wzdychać do kogoś, kto niespodziewanie pojawił się w ich otoczeniu. W weekend wybierz się na spacer albo rower.

W tym tygodniu wykorzystaj dobrą aurę do poznawania ludzi. W pracy rozejrzyj się za szkoleniami, czy innymi możliwościami zdobycia dodatkowej wiedzy. Zajęte Lwy będą dobrze się bawić w towarzystwie partnera, ale nutka zazdrości może zepsuć między wami pozytywną atmosferę. Wolne zaś zanim zdecydują się ponownie randkować z byłą miłością powinny zastanowić się, czy jest to dla nich dobre. W razie konieczności poradź się kogoś, komu ufasz.

Już od samego poniedziałku będziesz roztargniony i możesz zapomnieć o ważnej sprawie. W pracy ludzie będą ci przychylni i chętnie pomogą w nadrobieniu zaległości. Zajęte Panny będą miały dużą szansę, aby ożywić swoje życie miłosne, ale to one będą musiały wykonać pierwszy krok. Wolne zaś powinny unikać rozrywkowego Strzelca, który może ich przyciągać, ale wspólne życie okaże się niemożliwe.

W tym tygodniu pozwól sobie na więcej luzu. W pracy wykonaj tylko to, co do ciebie należy i nie bierz na siebie ewentualnych nowych projektów, bo teraz nie będziesz miał na nie ochoty. Zajęte Wagi będą zadowolone, bo efekty ich działań umocnią istniejący związek. Wolne zaś zrobią porządek swoim sercu kasując z telefonu stare numery, bo nie ma sensu czekać, że dawne uczucie jeszcze wróci. W weekend szukaj towarzystwa optymistycznych ludzi.

Początek tygodnia przyniesie zaskakujące sytuacje . W pracy czeka cię wiele rozmów z przełożonymi, które mają służyć zmianie wykonywanych obowiązków. Zajęte Koziorożce mogą czuć się osaczone poprzez naciski partnera. Pamiętaj jednak, że to ty wcześniej obiecałeś więcej niż możesz dać. Wolne zaś w samotności będą regenerować siły. W weekend czeka cię spotkanie ze starym znajomym. Tylko nie licz na to, że coś z tego wyjdzie!

Aura tego tygodnia przyniesie pozytywne wibracje. W pracy nie obawiaj się mówić swoich opinii, a twoje pomysły przypadną do gustu nawet najbardziej marudnym osobom z zespołu. Zajęte Koziorożce będą starały się wnieść do swojego związku takie zachowania, które poprawią znudzoną atmosferę. Wolne zaś będą czuły przyciąganie do kogoś, kto nie jest do końca wolny. W weekend zorganizuj grilla, będziesz się dobrze bawić.