Spis treści: 01 Najlepsze cechy pana Barana

02 Najlepsze cechy pana Byka

03 Najlepsze cechy pana Bliźnięta

04 Najlepsze cechy pana Raka

05 Najlepsze cechy pana Lwa

06 Najlepsze cechy pana Panny

07 Najlepsze cechy pana Wagi

08 Najlepsze cechy pana Skorpiona

09 Najlepsze cechy pana Strzelca

10 Najlepsze cechy pana Koziorożca

11 Najlepsze cechy pana Wodnika

12 Najlepsze cechy pana Ryby

Najlepsze cechy pana Barana

Baran jest pełen pasji i entuzjazmu. To bardzo pracowita osoba. Wkłada stuprocentowy wysiłek we wszystko, co robi. Nie zatrzyma się, dopóki nie osiągnie tego, co sobie wymarzył lub dopóki nie znajdzie swojej wymarzonej osoby do życia. W związkach Baran jest świetnym partnerem, ponieważ nie przeszkadza mu ciężka praca. Jest gotowy zrobić wszystko, aby jego partnerka była szczęśliwa. To spontaniczni faceci, można się po nich spodziewać romantycznych wypadów na spontanie, randek-niespodzianek itp. Mogą sprawiać wrażenie egoistów, ale w głębi duszy to romantycy.



Reklama

Najlepsze cechy pana Byka

Mężczyźni Byki są pracowici i ambitni. Nie boją się ciężkiej pracy. Zdają sobie sprawę, że nie osiągną sukcesu bez wysiłku. Byk lubi rutynę, więc nie ma nic przeciwko pracy nad tym samym celem dzień po dniu. Daje mu to motywację, by wstawać się rano. Daje poczucie celu. Byki są wiarygodne, dojrzałe i odpowiedzialne. Kiedy składają obietnicę, dotrzymują jej. Nigdy nie zawiodą swoich przyjaciół i rodziny. Nie tolerują nieuczciwości. Ten znak zodiaku ma silną moralność i w tej kwestii na kompromisy nie chodzi. Dlatego zawsze możesz mu zaufać.



Najlepsze cechy pana Bliźnięta

Jest skoncentrowany na tym, co tu i teraz. Świetnie wykorzystuje to, co przynosi życie. Jest inteligentny, pełen pomysłów i ciekawości świata. To osoba towarzyska, społeczna. Koncentruje się wyłącznie na tym, na czym mu zależy i co sprawia mu przyjemność. Mężczyzna spod znaku Bliźniąt jest bardzo ekstrawertyczny. Zawsze jest gotowy, aby wskoczyć w coś nowego i ekscytującego. Ponieważ potrzebuje stałej stymulacji, jest dość wszechstronny i dobry w radzeniu sobie z więcej niż jednym zadaniem na raz. Potrafi być bardzo konkurencyjny, zawsze gotowy na dobre wyzwanie.

Zdjęcie Jakim jest partnerem? / 123RF/PICSEL

Najlepsze cechy pana Raka

Mężczyźni spod znaku Raka chronią tych, których kochają. Są opiekunami, którzy zrobiliby wszystko dla swojej rodziny i przyjaciół. Są empatami, więc głęboko dbają o uczucia wszystkich innych. Chcą, aby ich bliscy byli szczęśliwi. Często przedkładają szczęście innych ludzi nad własne. Poświęcą własne potrzeby, aby zaspokoić czyjeś. Są również lojalni. Kiedy już zaangażują się w kogoś, nie są zainteresowani kończeniem związku. Bywa, że pozostają w niewłaściwym związku zbyt długo, ponieważ są zbyt przywiązani. Wolą rozwiązywać problemy niż odchodzić od partnera. Kiedy wchodzą w związek, zamierzają pozostać w nim na zawsze. Nie chcą niczego przypadkowego.

Najlepsze cechy pana Lwa

Mężczyźni spod znaku Lwa są kreatywni i pracowici. Kiedy czegoś chcą, kiedy coś postanowią, dążą do tego nie zważając na przeszkody. Nie deprymują ich trudności, nie straszny im czas. Potrafią zarażać energią, jeśli robią coś, co kochają. To świetni szefowie i pracownicy, no nigdy się nie poddają. Lwy to mężczyźni charyzmatyczni i pełni optymizmu. Sprawdzają się jako przyjaciele, bo zawsze służą dobrym słowem i motywacją. Wspierają tych, na których im zależy. Marzą, żeby każdy wykorzystywał swój potencjał, oczekują wiele od innych, ale też od siebie.

Najlepsze cechy pana Panny

Mężczyźni urodzeni pod znakiem Panny są praktyczni, odpowiedzialni i niezawodni. Kiedy coś obiecają, dotrzymują obietnicy. Pomagają w każdy możliwy sposób. Panny to świetni pracownicy i szefowie, ponieważ są to ludzie ponadprzeciętnie zorganizowani i niezawodni. Zwracają baczną uwagę na szczegóły, często takie, które inni przegapiają. Są też brutalnie szczerzy. Zwykle wygrywają na argumenty, ponieważ potrafią przedstawić fakty w jasny i zrozumiały sposób.

Najlepsze cechy pana Wagi

Mężczyźni Wagi są tzw. społecznymi motylami. Uwielbiają imprezy, tłumy i przebywanie w otoczeniu ludzi. Dogadują się ze wszystkimi, ponieważ są otwarci i przyjaźni. Wagi są doskonałymi rozmówcami, mogą gadać godzinami na każdy temat. Poza tym uwielbiają się uczyć. Są doskonałymi słuchaczami i mają świetne poczucie humoru. Są najlepszą osobą do rozmowy na imprezach, ponieważ zawsze są w dobrym nastroju - przynajmniej na zewnątrz. Są romantyczni i czarujący. Mogą sprawić, że każdy się w nich zakocha, więc przypadkowo złamią wiele serc. Ten znak zodiaku wierzy w bratnie dusze, więc szukają swojej wyjątkowej osoby. Jednak nie spieszą się, aby się ustatkować, ponieważ nie chcą dokonać złego wyboru. Wagi są największymi flirciarzami w zodiaku. Będą mili dla wszystkich. Czasami trudno powiedzieć, czy mężczyzna Waga jest zainteresowany poważnym związkiem, ponieważ traktuje wszystkich tak samo.

Zdjęcie Jakim jest partnerem? / 123RF/PICSEL

Najlepsze cechy pana Skorpiona

Osobowość Skorpiona to idealna równowaga ambicji, pasji i lojalności, pomieszanych z zazdrością, tajemnicą i dominacją. Cokolwiek postawi sobie za cel, osiągnie to. Lubi rywalizację. Nie boi się wyzwań, jakie stawia przed nim życie. Ale ma też delikatniejszą stronę swojej osobowości. Skorpion jest wrażliwy. Jest bardzo lojalny, szczególnie w miłości. Uczciwość i zaufanie są dla niego najważniejsze. Partnerkę zawsze traktuje z szacunkiem, uczuciem i ciepłem. Poświęca siebie całego i pozostaje wierny do końca.

Najlepsze cechy pana Strzelca

Mężczyźni spod znaku Strzelca są bardzo energicznymi i żądnymi przygód istotami, poszukującymi prawdy i mądrości świata. Ponieważ rządzi nim Jowisz, głęboko cenią wiedzę, naukę i filozofię. Chce być otoczony przez ludzi, tworzyć więzi i uczyć się nowych rzeczy. Optymistyczny i energiczny, jest typem, który chce żyć pełnią życia. Woli być niż mieć. Strzelec jest dobrym rozmówcą, jest ciekawy drugiego człowieka, lubi wymianę myśli. Jeśli się go poprosi, chętnie udzieli porady. Ma ekscytującą energię, która wpływa na innych, dobrze ich nastraja. Jest oczytany, głęboko ciekawy i zawsze gotowy do spróbowania czegoś nowego... również w sypialni.

Najlepsze cechy pana Koziorożca

Są ambitni, zdeterminowani i zorganizowani i wiedzą, jak załatwić dowolną sprawę. Jeśli dążysz do celu, docenisz Koziorożca u twojego boku, będziesz chciała, aby cię wspierał i/lub doradzał. Kiedy spotykasz się z Koziorożcem, jesteś częścią pary władzy. Koziorożce są również naturalnie skłonne do stabilności i bezpieczeństwa - zupełnie różnią się od niezobowiązujących mężczyzn spod Strzelca. Jeśli szukasz kogoś, kto jest gotowy się zaangażować, zwróć uwagę właśnie na Koziorożca.

Zdjęcie Wszystko o znakach zodiaku / 123RF/PICSEL

Najlepsze cechy pana Wodnika

Rzecz nie do przecenienia - Wodnik sprawia, że czujesz się komfortowo. Ma energię najlepszego przyjaciela. Zawsze będziecie się razem dobrze bawić, potrafi stworzyć idealną atmosferę. Jest kreatywny, inteligentny i zaangażowany w sprawy społeczne. Jest czasami opisywany jako "buntownik z powodu", ponieważ jeśli już coś staje się jego pasją czy bliskie jego sercu, angażuje się w to na całego i naprawdę nie ma wtedy innego tematu.

Najlepsze cechy pana Ryby

Mężczyźni Ryby są empatami. Głęboko odczuwają swoje emocje. Kiedy ktoś w ich otoczeniu jest zdenerwowany, kiedy coś go trapi, będą chcieli od razu pomóc. Mężczyzna Ryby może godzinami słuchać zwierzeń. Kiedy inni ludzie cierpią, on też cierpi. Ryby płyną przez życie beztrosko. Czasem dają się złapać w sidła, ale częściej płyną spokojnie i powoli. Zrobią wszystko, aby uniknąć konfliktu, a jeśli się nie uda, wolą szybko go zażegnać, wybaczyć i zapomnieć, niż dopuścić do tego, że nieporozumienie zniszczy relację. Ten mężczyzna żyje z głową w chmurach, nieustannie marząc o swoim własnym małym świecie, w którym wszystko jest spokojne, przyjemne i romantyczne. Patrzy na ciebie i widzi bratnią duszę. Nie zwiąże się z osobą, co do której nie ma pewności, że jest dla niego idealna.