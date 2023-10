Horoskop na środę 4.10.2023 r. dla Skorpiona

Horoskop na środę 4.10.2023 r. dla Lwa

Horoskop na środę 4.10.2023 r. dla Panny

Horoskop na środę 4.10.2023 r. dla Strzelca

Horoskop na środę 4.10.2023 r. dla Wagi

Horoskop na środę dla Skorpiona

Myślisz o kimś? Może to być osoba, która przez pomyłkę zadzwoni do Ciebie w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Merkury wkracza do sektora ukrytych wrogów.

Ważne jest, aby być otwartym i optymistycznym, ale jednocześnie zachować czujność emocjonalną. Na zaufanie trzeba zasłużyć, Skorpionie. Jeśli usłyszysz obietnice i mnóstwo słodkich słów, które mają cię przekonać, poczekaj. Niech czyny zaświadczą o prawdziwych intencjach.

Możemy kochać kogoś naiwnie albo przyjąć do wiadomości, że ten człowiek z krwi i kości ma lub miał zarówno zalety jak i wady. Możesz dowiedzieć się czegoś nowego o krewnym, dawnym znajomym, o swoim przodku. Ta wiadomość jest w stanie sprawić, że zupełnie inaczej spojrzysz na pewne sprawy. W finansach nie naruszaj lokalnego tabu, nie rzucaj wyzwania czyimś poglądom. W zdrowiu uwaga na włosy.

