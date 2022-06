Co czeka nas w piątek? Na co możemy liczyć w sobotę i niedzielę? Poznajcie swój horoskop dzienny na 3,4 i 5 czerwca 2022 r.

HOROSKOP BARAN

Horoskop na 3 czerwca

Weekend, Baranie, będzie wspaniały, lecz tym razem pod warunkiem, że spędzicie go z partnerem na łonie natury, niezależnie od pogody i tylko we dwoje.



Horoskop na 4 czerwca

Gwiazdy nie przewidują dla ciebie, Baranie, dzisiaj żadnych dolegliwości, ale nie ignoruj powracających problemów. Jeśli coś się zacznie dziać, skontaktuj się z lekarzem.



Reklama

Horoskop na 5 czerwca

Pomyśl dziś o rozpoczęciu jakiegoś nowego przedsięwzięcia. Dobrze to zaplanuj i pamiętaj też, by nie wracać do dawnych spraw, co było, minęło, zaczynasz od nowa.

Nawet jeśli pewne kwestie wydają się pewne, to i tak musisz zachowywać się elegancko i z polotem, aby nikogo do siebie nie zrazić

HOROSKOP BYK

Horoskop na 3 czerwca

Musisz teraz, Byku, zwrócić szczególną uwagę na spokój wewnętrzny, którego ci tak potrzeba, a o który możesz zadbać sam, wyciszając się po pracy i w weekend.



Horoskop na 4 czerwca

Dzisiaj zaczniesz robić przegląd przyjaciół i znajomych, w telefonie, czyli czyścić listę kontaktów. Pozostaw w swoim gronie tylko tych, którzy zasługują na twoje serce.



Horoskop na 5 czerwca

Uważaj dziś na słowa wypowiadanie podczas rodzinnego obiadu. Owszem, każdy ma prawo do własnego zdania, ale nie może to się odbywać kosztem swoich najbliższych członków rodziny.



Sprawdź: Horoskop miesięczny na czerwiec 2022

HOROSKOP BLIŹNIĘTA

Horoskop na 3 czerwca

Zazwyczaj jesteś, Bliźniaku, odporni na wszelkie choroby, ale nadchodzący weekend może przynieść zapalenie ci gardła lub krtani. Nie lecz się samodzielnie!



Horoskop na 4 czerwca

Do wyjazdu na urlop zostało ci, Bliźniaku, już niewiele czasu, więc od dziś zacznij się przygotowywać, skoro wiesz, że najdłuższe u ciebie jest pakowanie...



Horoskop na 5 czerwca

Niestety, może okazać się, że będziesz musiała zerwać pewną znajomość. Okaże się, że odpowiedzi, jakie dostaniesz, będą niezadowalające i stąd takie, a nie inne postępowanie.

HOROSKOP RAK

Horoskop na 3 czerwca

Najwyższy czas, Raku, by pomyśleć o rozwoju duchowym. Przeznacz najbliższy weekend na lekturę, kino, teatr..., ale i nie zapominaj o czynnym wypoczynku, w ruchu!

Horoskop na 4 czerwca

Jeżeli ktoś z twojego, Raku, trygonu zawrócił ci trochę w głowie, nie uciekaj przed nim i zdecyduj się na spotkanie. Te dwa wolne dni umożliwią ci poznanie człowieka...



Horoskop na 5 czerwca

Gwiazdy radzą, byś przestała żyć przeszłością. Pora zmienić życie, odciąć przeszłość i na nowo zacząć żyć. Poczujesz złość na siebie, ale i ulgę, że to koniec.

Trudnych emocji nie należy zbywać

HOROSKOP LEW

Horoskop na 3 czerwca

Twój styl czy rodzaj pracy oraz siedzący tryb życia może odbić się na kręgosłupie; zadbaj o siebie! Posłuchaj, co mówią lekarze - ortopedzi i rehabilitanci, warto!



Horoskop na 4 czerwca

Jeśli spędzasz, Lwie, dużo czasu w pracy, pamiętaj o regularnym czynnym wypoczynku po powrocie do domu. Dziś masz tzw. pracującą sobotę, ale popołudnie wolne - możesz poćwiczyć!



Horoskop na 5 czerwca

Porozmawiaj z przyjaciółką, z którą już dawno temu się widziałaś. Okaże się, że macie wiele wspólnych pomysłów, wartych rozpatrzenia, zwłaszcza tych biznesowych.



Sprawdź także: Znaki zodiaku, które najbardziej kochają samych siebie

HOROSKOP PANNA

Horoskop na 3 czerwca

Nie powinno ci, Panno, nic dolegać ani dzisiaj ani w najbliższy weekend, ale jednak mogą dać o sobie znać stare dolegliwości i kontuzje. Nie lekceważ ich!



Horoskop na 4 czerwca

Pozwól, Panno, by ktoś, kto od dawna do ciebie wzdycha, mógł się wreszcie wykazać i udowodnić, że rzeczywiście mu na tobie zależy. Może spotkajcie się dzisiaj...?



Horoskop na 5 czerwca

Kieruj się dziś swoją szczerością oraz wyrozumiałością. Spotkasz na drodze wiele cudownych osób, które obdarzą cię swoją życzliwością oraz wsparciem.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy Polacy wierzą w horoskopy? Interia.tv

HOROSKOP WAGA

Horoskop na 3 czerwca

Rada, która płynie dla osób spod znaku Wagi, z układu planet na dzisiejszy dzień: relaks! Twój organizm będzie mocno się domagać prawdziwego wypoczynku.



Horoskop na 4 czerwca

Twój organizm, Wago, zaczyna się domagać znacznie więcej ruchu. Wskazane są nie tylko spacery, ale również czynny wypoczynek. Dziś masz pole do popisu...



Horoskop na 5 czerwca

Nie leń się dziś zbyt długo. Dzień bowiem sprzyja ciekawym wyjazdom, podróżom i zwiedzaniu okolic. Podejmij wyzwanie i wyrusz na przygodę dnia dzisiejszego.



Jeśli miłość przynosiła dotąd lęk i frustrację, to jesteś w stanie się od niej uwolnić

HOROSKOP SKORPION

Horoskop na 3 czerwca

Problemy, Skorpionie, z żołądkiem mogą odbijać się w najbliższy weekend na twoim samopoczuciu. A może już nadchodzi czas, by pomyśleć o zmianie diety...?



Horoskop na 4 czerwca

Nadchodzi czas, Skorpionie, by zacząć intensywnie działać; dopniesz swego, jeżeli ostro weźmiesz się do dzieła. Gwiazdy sprzyjają twoim działaniom w sferze uczuć.



Horoskop na 5 czerwca

Zaczniesz gromadzić wokół siebie wiele osób, które są ciekawe twoich życiowych historii. Może to pora by zorganizować wieczór opowieści w gronie rodzinnym?



Zdjęcie Dla związku Barana i Skorpiona czerwiec będzie ciekawym miesiącem. Zarówno Baran, jak i Skorpion będą w dosyć nostalgicznych i poważnych nastrojach / 123RF/PICSEL

HOROSKOP STRZELEC

Horoskop na 3 czerwca

Chroniczne dolegliwości są dość męczące, ale z każdą chorobą można, a wręcz trzeba walczyć. Jeśli powróciły stare dolegliwości - skontaktuj się z lekarzem.

Horoskop na 4 czerwca

Niektóre stare dolegliwości mogą już nawet dzisiaj dać znać o sobie... Przed tobą wolne dni, więc niewiele zdziałasz, ale po niedzieli weź się za siebie!



Horoskop na 5 czerwca

To dobry dzień na rozwiązywanie rodzinnych konfliktów. Zaproś wszystkich do stołu i daj każdemu pięć minut na powiedzenie tego, co go boli najbardziej. Oczyśćcie rodzinną atmosferę.



HOROSKOP KOZIOROŻEC

Horoskop na 3 czerwca

Nie dawaj się dzisiaj wykorzystywać zawodowo zarówno przez kolegów, jak i zwierzchników. Każdy ma swój zakres obowiązków, a tobie zaczyna brakować czasu na własną pracę!

Horoskop na 4 czerwca

Częstą dolegliwością Koziorożca jest zapalenie gardła właśnie w okresie, gdy robi się bardzo ciepło. Po niedzieli może cię czekać wizyta u laryngologa...



Horoskop na 5 czerwca

Znajdziesz dziś dość czasu, by spokojnie zaplanować działania na nadchodzący tydzień. Pamiętaj, tylko by trzymać się planu, wtedy wszystko zostanie zrealizowane tak, jak należy.

Czasem nie trzeba być całym sercem po czyjejś stronie. Wystarczy pragmatycznie pomóc mu wszelkimi dostępnymi środkami

HOROSKOP WODNIK

Horoskop na 3 czerwca

Osiągniesz, Wodniku, cel, do którego tak wytrwale dążysz, ale nie od razu. Nie spiesz się, przed tobą jeszcze kilka dni wytężonej pracy zaraz po weekendzie.



Horoskop na 4 czerwca

Dość ważna dla ciebie, Wodniku, osoba z trygonu wody czeka, żebyś przejął inicjatywę i zaproponował spotkanie; dziś jest doskonały dzień, by umówić się na randkę.



Horoskop na 5 czerwca

Nie daj się zwieść plotkom i pomówieniom. Gdy tak zrobisz, możesz podjąć niepotrzebnie wiele błędnych decyzji. Najlepiej wszystko wyjaśnij od razu i miej tak zwany święty spokój.



HOROSKOP RYBY

Horoskop na 3 czerwca

W firmie szykuje się potężna reorganizacja, o której dowiesz się dopiero dzisiaj, ale twoja sytuacja, Rybo, jest stabilna, więc nie masz żadnego powodu obaw.



Horoskop na 4 czerwca

Dobrze by było, gdyby Ryby dzisiaj nie zaskoczyły nikogo z przyjaciół zbyt zwariowanym pomysłem spędzenia weekendu. Może skonsultuj swoje zamierzenia ze znajomymi...?

Horoskop na 5 czerwca

Odwołując dziś randkę, licz się z tym, że możesz zranić uczucia partnera. Długo zajmie ci naprawienie tej sytuacji, zatem staraj się do niej nie dopuścić.



***

ZOBACZ RÓWNIEŻ: