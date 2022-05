Przed Baranami ciężki miesiąc. Bliźnięta odnajdą w czerwcu niewyczerpane pokłady swoich uczuć. Lew rozwinie się jak kwiat. Na co jeszcze mogą liczyć znaki zodiaku? Sprawdźcie horoskop na czerwiec 2022 r.

Horoskop na czerwiec 2022 - BARAN

Czerwiec będzie bardzo dobrym i romantycznym miesiącem dla Barana. Jego uczucia odżyją, relacje partnerskie znacznie się poprawią. Na pewno nie będzie też miał powodów do narzekania, odnoście swojego zdrowia. W pracy łatwo nie będzie, ale głównie przez problemy ze skupieniem wróżka Mariwa

Uczucia



Za sprawą wpływu Słońca i Wenus, Baran będzie w bardzo romantycznym nastroju. Da partnerowi bardzo dużo wsparcie i wykaże się dużym zrozumieniem. Przed nimi wiele miłych, a nawet wspaniałych chwil. Niewykluczony będzie również krótki wyjazd i wspólny wypoczynek. Co ciekawe, Baran będzie dużo bardziej chętny robić to, czego będzie oczekiwał partner, a nawet wtedy, kiedy będzie widział powody do niezadowolenia, powstrzyma swoją władczą naturę. Dzięki temu pokaże się partnerowi z innej, dosyć łagodnej strony.

Samotne Barany będą miały wiele szans na poznanie ciekawej osoby w tym miesiącu. Czekają je sercowe uniesienia i wszystko wskazuje na to, że to czas na prawdziwą miłość

Kariera i finanse



Czerwiec nie będzie najlepszym miesiącem dla zodiakalnych Baranów w sferach zawodowych. Głównie z tego powodu, że energia nie będzie sprzyjać ich pracy. Przeszkadzać będzie im wiele, Merkury wprowadzi rozdrażnienie, Mars w tym miesiącu sprawi, że Baranom po prostu nic się nie będzie chciało, a Pluton wpłynie na nieuwagę. Dlatego przed Baranami ciężki miesiąc, obarczony możliwością popełniania błędów. Tak więc, aby mogła pojawić się perspektywa rozwoju i awansu, będą musiały walczyć same ze sobą, ale też z przeciwnościami z zewnątrz.

Zdrowie



Baran w tym miesiącu będzie cieszył się bardzo dobrym zdrowiem. Nie będzie miał zbyt wiele sytuacji nerwowych, a do tego poza pracą będzie dużo wypoczywał w miłym towarzystwie. Jeśli połączy to ze zdrową dietą, żadnych problemów nie odczuje.

Horoskop na czerwiec 2022 - BYK

Czerwiec będzie całkiem udanym miesiącem w sferze uczuć dla Byka, ale i w pracy nie będzie miał na co narzekać. Całkiem ciekawie kształtować się będą jego finanse i być może zdecyduje się na poważny zakup wróżka Mariwa

Uczucia



Za sprawą wpływu Wenus i Słońca, w Byku odrodzą się uczucia. Dlatego jego relacja przeżyje renesans, a silne uczucia między panterami pojawią się na nowo. W jego związku pojawi się harmonia, zrozumienie. Połączą ich też wspólne sprawy, oraz podejmowane decyzje dotyczące wspólnej przyszłości. W czerwcu Byk będzie też bardzo rozrywkowy, przed nim co najmniej kilka imprez i spotkań z rodziną, znajomymi. Otworzy się na wszystkie możliwości, nie nie odmówi ani spacerów, ani wyjścia do kina. Dodatkowo sam też będzie inicjował aktywny wypoczynek.

Samotne Byki zdecydowanie mają szanse na poznanie kogoś, z kim bardzo dużo je połączy. Swoją niebywałą energią i zaangażowaniem zrobią wrażenie na wielu osobach, a wśród nich znajdą kogoś, kto poruszy ich serce.

Kariera i finanse



W czerwcu Byk będzie w najlepszej z możliwych kondycji fizycznej i psychicznej. Dlatego zrobi wszystko, o czym tylko pomyśli, a dobre pomysły nie będą go opuszczać przez cały miesiąc. Dodatkowo zrobi coś, czego inni nie będą w stanie, a dla niego to nie będzie duży problem. Wszędzie będzie go pełno, będzie zaradny, pomocny i efektywny, a za to wszystko powinien podziękować szczodremu Merkuremu. Byk ma także szansę, na otrzymanie gratyfikacji finansowej, za dobrze wykonaną pracę. To będą na tyle znaczące pieniądze, że od dawna planowany poważny zakup, może się w tym miesiącu ziścić.

Zdrowie



Byk w tym miesiącu nie będzie nawet miał czasu narzekać na zdrowie, choć z drugiej strony nie czeka go wiele problemów, z którymi będzie się borykał. Może cierpieć na lekkie bóle kręgosłupa, na który szczególnie powinien uważać.

Horoskop na czerwiec 2022 - BLIŹNIĘTA

Czerwiec będzie ciekawym i intrygującym miesiącem dla zodiakalnych Bliźniąt, szczególnie pod względem miłości, szykują się nowe przygody. Radość i szczęście będą im towarzyszyć przez cały miesiąc, a i zdrowie na pewno dopisze wróżka Anne

Uczucia



Bliźnięta odnajdą w tym miesiącu niewyczerpane pokłady swoich uczuć, a to głównie za sprawą Wenus i Marsa. Do tego, Słońce doda im energii i odwagi do działania. Jednakże to wszystko sprawi, że Bliźnięta się zakochają w kimś nowym. Spotkają swoją bratnią duszę, kogoś, dla kogo stracą głowę i zrobią wszystko, żeby ich uczucie zostało odwzajemnione. Jeśli będzie to nowy partner, to ich związek się rozwinie, a jeśli są już w związku długo, na horyzoncie może pojawić się kryzys. Wiele Bliźniąt zdecyduje się zakończyć dotychczasową relację. Nie jest też wykluczony namiętny romans. Samotne Bliźnięta na pewno poznają kogoś, w kim się zakochają. A dzięki uprzejmości planet, mają szanse na to, że te uczucia zostaną odwzajemnione. Te związki, które rozpoczną się w czerwcu tego roku, mają duże szanse na przetrwanie.

Kariera i finanse



Czerwiec zdecydowanie nie będzie najlepszym miesiącem Bliźniąt w pracy. Głównie z tego powodu, że prawie cały czas będą myślami w innym miejscu i przy innej osobie. Nie będą miały ani sił, ani motywacji do pracy. Dlatego nie będą się zbytnio przepracowywać, ani angażować. Zrobią tylko to, co należy do niezbędnego minimum. Mimo tego, że do pracy przykładać się zbytnio nie będą, to Pluton się nimi zaopiekuje i mogą liczyć na dodatkową gotówkę, liczyć się będzie tylko szczęście. Może to być wygrana na loterii.

Zdrowie



Bliźnięta w czerwcu będą się cieszyć wyśmienitym zdrowiu. Będą silne, uskrzydlone i szczęśliwe. Endorfiny będą krążyć w ich ciele i sprawią, że ich samopoczucie będzie najlepsze, jakie tylko może być.

Zdjęcie Bliźnięta w czerwcu czekają pewne zmiany / 123RF/PICSEL

Horoskop na czerwiec 2022 - RAK

Czerwiec będzie dla zodiakalnego Raka miesiącem wyzwań i podejmowania decyzji. A to, jaką drogę wybierze teraz, przełoży się na jego przyszłość wróżka Mariwa

Uczucia



Wenus wraz se Słońcem dadzą Rakowi dużo energii i ochoty do działania. To przełoży się na jego związek. I choć pojawią się drobne nieporozumienia, to jednak będzie to miesiąc pod wpływem miłości. Co prawda Rak nie będzie mieć zbyt dużo czasu dla partnera, przez co pojawi się lekko napięta atmosfera, ale nie zepsuje to ich relacji. Te chwile, które będą mieli dla siebie, będą owocne, niewykluczone powiększenie rodziny.

Dla samotnych Raków to nie będzie czas na miłość, a w zasadzie na szukanie miłości. Na to czasu nie będzie, ale w momencie, kiedy miłość stanie na ich drodze, nie będą się opierać.

Kariera i finanse



Plutona i Saturna, będzie to, że będą miały co najmniej kilka możliwości, spróbowanie czegoś nowego. Chodzić będzie o to, co dla nich nie znane, a związane bezpośrednio z podejmowaniem decyzji na przyszłość. Mogą dostać nieoczekiwaną ofertę pracy, propozycję współpracy, realizację nowego projektu, lub ciekawą pracę zdalną z dala od domu. Dobry wybór, będzie oznaczał znaczącą poprawę materialną, ale też ogromny rozwój.

Zdrowie



W czerwcu Raki powinny uważać na serce i układ krwionośny, który może zostać nadwerężony przez stres. Na pewno powinny poświęcić odpowiednią ilość czasu na wypoczynek i jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu.

Horoskop na czerwiec 2022 - LEW

Czerwiec dla zodiakalnego Lwa będzie zdecydowanie energetycznym miesiącem. Z dużą siłą poświęci się pracy, ale na pewno nie zaniedba życia prywatnego. To czas relaksu, radości, zabawy, ale też ciężkiej pracy wróżka Mariwa

Uczucia

Słońce razem z Wenus obdarzą Lwa dużą wrażliwością, ale też energią. Rozwinie się on w czerwcu jak kwiat. Będzie zwracać dużą uwagę na swój wygląd, będzie się chciał podobać, być chwalony i doceniany. Faktycznie wrażliwości będzie miał w sobie dużo, jednakże głównie na swoim punkcie. Wyraźnie będzie miał potrzebę podniesienia swojej wartości w związku. Niestety nie dostanie wszystkiego, czego będzie chciał, gdyż jego wymagania będą zbyt wysokie, nie do zrealizowania w całości.

Samotne Lwy będą zwracać na siebie uwagę, pokażą się z bardzo interesującej, ponętnej strony. Z całą pewnością, nie zabraknie im adoratorów, a wśród nich może pojawić się ktoś, kto zajmie szczególnie miejsce w ich sercu.

Kariera i finanse



W czerwcu Lew będzie miał zawodowo bardzo dużo do zrobienia. Natomiast pogoda nie będzie sprzyjała wysiłkowi zarówno fizycznemu, jak i psychicznego i cokolwiek Lew nie będzie robił, będzie mu to sprawiało duże trudności, będzie mu po prostu ciężko. Dużą jednak rolę w czerwcu odegra Pluton, dzięki któremu Lew będzie miał dużo szczęścia, ponieważ za wszystko, co zrobi, zostanie nagrodzony. Dlatego będzie to dobry miesiąc pod względem finansowym, Lew nie powinien spodziewać się, nagłych wydatków, dzięki czemu może zaoszczędzić dodatkowe środki.

Zdrowie

Lew nie będzie narzekał na swoje zdrowie, może się spodziewać jedynie trochę gorszej kondycji fizycznej, o którą bardziej powinien zadbać.

Horoskop na czerwiec 2022 - PANNA

Dla zodiakalnej Panny czerwiec będzie czasem miłości i spełnienia. To będzie czas, w którym mogą się spełnić jej marzenia. Miesiąc ten będzie też trudny, ponieważ spadnie na nią wiele obowiązków, z którymi poradzi sobie tylko uporem i ciężką pracą wróżka Mariwa

Uczucia

W tym miesiącu na Pannę bardzo silny wpływ będzie miał Wenus, której pomoże Merkury. Razem sprawią, że Panna ujawni swoje najlepsze cechy. Dlatego będzie chciał zrobić dla miłości i partnera wszystko, poświęci siebie, swoje potrzeby i oczekiwania. Powstrzyma się od krytyki i niezadowolenie. Ale w zamian dostanie to, czego chce, bezgraniczną miłość i wdzięczność, poczuje się ważna i doceniana. Dzięki temu odżyje, będzie miała więcej energii i siły. Poczuje w sobie chęć zabawy, szaleństwa i zaskoczy partnera nie jeden raz.

Samotne Panny również przeżyją piękne chwile, dzięki Słońcu znajdą się w centrum zainteresowania i przeżyją co najmniej płomienny romans. Z dużym prawdopodobieństwem nie skończy się on długim związkiem, ale będą to chwile, które dużo wniosą do ich życia.

Kariera i finanse



Panny w czerwcu będą miały bardzo dużo pracy, a mało czasu. I choć duży wpływ na życie zawodowe Panny będzie miał waleczny Mars, to jego energia nie wpłynie na Panny źle. Nie będą one wrogo nastawione i nie będą dążyły do kłótni. Wręcz przeciwnie, siła Marsa pomoże im z powodzeniem walczyć o siebie, o pozycję, tylko swoją ciężką pracą, nowymi pomysłami i podejściem. To im się opłaci, bo zostaną zauważone i docenione. Dzięki temu Panny zobaczą miłą niespodziankę na swoim koncie, którą dobrze wiedzą, na co wykorzystają. Spełnią swoje marzenie.

Zdrowie



Panny w tym miesiącu będą osłabione. Dlatego każda wolna chwila spędzona na świeżym powietrzu, będzie dodatkowym zastrzykiem sił witalnych. Dodatkowo powinny się wzmocnić odpowiednią suplementacją i dietą.

Horoskop na czerwiec 2022 - WAGA

Czerwiec Dla zodiakalnych Wag będzie udanym miesiącem. O ile w miłości czeka je względny spokój, o tyle w pracy powinny spodziewać się dużych wyzwań, które mogą przynieść im dużo korzyści wróżka Mariwa

Uczucia



Wenus i Słońce sprawią, iż Waga będzie przepełniona pozytywną energią, ale także wykazywać się będzie romantyzmem. W jej związku będzie na tyle spokojnie, że nie pojawią się podstawy do kłótni i konfliktów, a to już dużo, bo jak wiadomo, Waga jest bardzo wymagająca. W tym miesiącu jednak zachowa dużo spokoju, a nawet wykaże się opiekuńczością w stosunku do partnera. Dla samotnych Wag nie będzie to dobry czas na miłość. Wiele różnych innych spraw zaprzątnie ich głowę i nie zostanie zbyt wiele czasu na poszukiwanie miłości. Ponadto, po ciężkiej pracy, Wagom zdecydowanie bardziej przyda się wypoczynek.

Kariera i finanse

Słońce i Mars sprawią, że Waga będzie miał o co zawalczyć zawodowo. Przed nią duże wyzwania. Pojawią się na horyzoncie okazje, głównie związane ze zmianami. Możliwa będzie zmiana pracy, otrzymanie pierwszej pracy, ale też zmiana miejsca pracy, z możliwym wyjazdem poza swoje miejsce zamieszkania. Waga będzie miał w tym miesiącu szczęście do ludzi, którzy będą mieli zarówno wiedzę, jak i możliwości, żeby jej takie propozycje składać. Na taki obrót spraw Waga zapracowała sama, swoją determinacją, uporem, dążeniem do profesjonalizmu, ale też myśleniem perspektywicznym

Mimo tego, że Waga realnie nie otrzyma większych, dodatkowych pieniędzy, to pojawią się perspektywy większych zarobków, realne i na wyciągnięcie ręki. Tylko od Wagi zależeć będzie, czy po nie sięgnie.

Zdrowie



Waga w czerwcu, przede wszystkim powinna zadbać o górne drogi oddechowe. Przyda jej się odpoczynek na świeżym powietrzu i odpowiednia ilość snu, bo z tym może być problem.

Horoskop na czerwiec 2022 - SKORPION

Zodiakalnych Skorpionów czeka bardzo ciekawy miesiąc. Uczucia rozkwitną, a w pracy, choć nie wszystko pójdzie po jego myśli, to jednak finalnie, pasmo sukcesów będzie gwarantowane wróżka Mariwa

Uczucia



Czerwiec za sprawą Wenus i Słońca będzie dla Skorpiona bardzo energetycznym miesiącem. Poczuje przypływ uczuć, którymi będzie zasypywał partnera. Będzie dążył do aktywnego spędzania czasu, zarówno z ukochaną osobą, jak i rodziną oraz przyjaciółmi. Niewykluczone, że zdecyduje się na kilkudniowy wyjazd. Dzięki temu, przez cały miesiąc będzie w dobrym nastroju, a siły witalne go nie opuszczą. W tym miesiącu ważną rolę będzie odgrywać bliskość oraz namiętność i tego mu nie zabraknie.

Samotne Skorpiony zdecydowanie mają szansę spotkać swoją prawdziwą miłość. Mars da im dużo sił do walki o ukochaną osobę, która może się skończyć pełnym zwycięstwem.

Kariera i finanse

Sfera zawodowa w czerwcu, zaskoczy zodiakalnego Skorpiona. Z jednej strony wyjdzie mu wszystko, czego się dotknie. Nadrobi zaległości, upora się ze wszystkim problemami i będzie miał dużo nowych pomysłów. Jednakże relacje ze współpracownikami mogą nie być najlepsze. Może odczuwać zawiść i zazdrość ze strony innych. Dlatego powinien wspiąć się na wyżyny elokwencji i spokoju. Tylko w ten sposób uda mu się naprawić relacje z najbliższym otoczeniem.

Sprawy finansowe ułożą się po jego myśli, a jego ciężka praca właśnie teraz może przynieść wymierne korzyści. Pieniędzy mu nie zabraknie i może pozwolić sobie na większe zakupy dla własnej przyjemności.

Zdrowie

Skorpiony powinny zadbać w tym miesiącu o swoje bezpieczeństwo. Duża aktywność i nieuwaga mogą go doprowadzić do niegroźnej, ale uciążliwej kontuzji, dlatego lepiej dmuchać na zimne.

Zdjęcie Dla związku Barana i Skorpiona czerwiec będzie ciekawym miesiącem. Zarówno Baran, jak i Skorpion będą w dosyć nostalgicznych i poważnych nastrojach / 123RF/PICSEL

Horoskop na czerwiec 2022 - STRZELEC

Zodiakalne Strzelce czeka dosyć dobry miesiąc, szczególnie w sprawach zawodowych, choć wymagający w sferze uczuć. Okazywanie uczuć, to nic złego, a uciekanie od problemów i zobowiązań, nie jest najlepszym rozwiązaniem wróżka Mariwa

Uczucia



Wenus sprawi, że Strzelec będzie pewny zarówno swojego partnera, jak i związku. Pojawi się jednak problem z jego zaangażowaniem w relację i zwracaniem uwagi na to, czego oczekuje partner. I choć z pozoru nie będzie się działo nic złego, to jednak pojawią się nieporozumienia i urazy. Problemy spotęguje brak szczerości Strzelca i jego ucieczka w pracę, obowiązki zawodowe. To niestety nie poprawi relacji między nimi i sytuacja będzie dość napięta. Wszystko da się naprawić, jednakże Strzelec nie powinien zapominać o potrzebach partnera.

Samotne Strzelce będą bardzo otwarte na nowe znajomości, jednakże nie do końca nastawione na poszukiwanie miłości. Spędzą ten miesiąc w miłym towarzystwie, bez oczekiwań na coś więcej.

Kariera i finanse

Strzelec w pracy będzie błyszczał. Może zostać pracownikiem miesiąca, uzyskać najlepsze wyniki, czy podpisać najwięcej umów. A wszystko to, dzięki energii Marsa, który to obdarzy go siłą i racjonalnym podejściem. Dzięki temu, w czerwcu Strzelec dokładnie będzie wiedział, co, kiedy, jak powinien zrobić i postąpić. Nie będzie miał sobie równych i zostanie to dostrzeżone. Dzięki temu będzie miał szansę zawalczyć o awans i podwyżkę.

Strzelcowi w tym miesiącu pieniędzy nie zabraknie, jednakże rozsądek przy wydawaniu pieniędzy powinien zostać zachowany. Potrzeb niestety może okazać się więcej niż możliwości domowego budżetu.

Zdrowie

Strzelec w tym miesiącu ze zdrowiem większych problemów mieć nie będzie. Zawsze warto dbać o odporność, ponieważ może się pojawić drobna infekcja.

Horoskop na czerwiec 2022 - KOZIOROŻEC

Dla zodiakalnych Koziorożców czerwiec będzie bardzo dobrym miesiącem, szczególnie w kwestii finansowej. Będzie to również czas odpoczynku i przemyśleń wróżka Mariwa

Uczucia



Za sprawą wpływu Wenus Koziorożec w czerwcu będzie w nostalgicznym nastroju. Merkury zmusi go do zastanowienia się nad przyszłością dotyczącą związku, a być może nawet do podjęcia ważnych decyzji. Zdecydowanie w tym miesiącu, Koziorożec będzie preferował ciche i spokojne domowe zacisze, niż głośne imprezy. To będzie czas wypoczynku w gronie najbliższych. Na pewno czego go wewnętrzna przemiana, która zmieni nie tylko jego, ale też i związek. Jeśli się w nim dobrze czuje, to niewykluczone są poważne deklaracje z jego strony.

Samotne Koziorożce w tym miesiącu raczej postawią na siebie i przebywanie wyłącznie w swoim towarzystwie. To nie będzie dla nich dobry czas na szukanie towarzysza życia.

Kariera i finanse

Koziorożec w tym miesiącu nie będzie miał dużo pracy i obowiązków zawodowych. Jednakże będzie to czas odcinania kuponów. To, na co do tej pory wydawał całą swoją energię, odwdzięczy się z nawiązką. Pomimo dużego spokoju w pracy, Koziorożec będzie miał w dalszym ciągu bardzo dobrą opinię. Ktoś może potrzebować jego wiedzy i pomocy, dlatego okaże się niezastąpiony w tym, co robi. Za to, co zrobił do tej pory, otrzyma sowite wynagrodzenie.

Koziorożce powinny jednakże uważać na swoje wydatki. Zbyt rozrzutne podejście do pieniędzy i kupowanie niepotrzebnych rzeczy, może spowodować, że pieniądze się bardzo szybko rozejdą, a wręcz na coś bardzo potrzebnego ich zabraknie.

Zdrowie

Koziorożce w tym miesiącu nie będą narzekały na swoje zdrowie. Powinny tylko zwrócić uwagę na uzębienie. Zwlekanie z takimi zabiegami, może się okazać w przyszłości bardzo kosztowne.

Horoskop na czerwiec 2022 - WODNIK

Dla zodiakalnych Wodników czerwiec będzie dosyć dobrym, choć wymagającym miesiącem i to zarówno w uczuciach, jak i pracy. Nie da się zrobić wszystkiego i zadowolić wszystkich, a odpoczynek też jest bardzo ważny i o tym Wodniki nie powinny zapominać wróżka Mariwa

Uczucia



Wodnik, dzięki Wenus będzie dobrze nastawiony, zarówno do partnera, jak i związku. Jednakże pojawi się w ich relacji problem. Partner Wodnika będzie zbyt wymagający, a on sam nie będzie w najlepszym nastroju do spełniania potrzeb i oczekiwań partnera. Dlatego zamknie się w sobie, zdystansuje i zajmie się swoimi sprawami. I choć nie do końca będą się zgadzać z partnerem i dużo czasu spędzą oddzielnie, to do kłótni i awantur nie dojdzie. Wodnik nie da się sprowokować i nie będzie w walecznym nastroju. Zdecydowanie będzie wolał schodzić partnerowi z drogi, co tylko wyjdzie im na dobre.

Samotne Wodniki, raczej nie mają szans na miłość. Mogą za to z powodzeniem przypomnieć sobie o miłości do natury i spędzić czas w pięknych okolicznościach przyrody.

Kariera i finanse

To będzie dobry, ale też ciężki miesiąc w karierze Wodnika. Mars i Wenus sprawią, że będzie chciał on zrobić więcej niż może. Oprócz swoich obowiązków będzie chciał bardzo dużo zrobić dla innych. Poczuję potrzebę niesienia pomocy, uświadamiania i nauki innych. Jego zadania na tym nie ucierpią, ale siła i motywacja znacznie spadną. Nie ma takiej potrzeby, żeby Wodnik robił wszystko za wszystkich, współdziałanie i wspólna praca jest dużo wydajniejsza i mniej obciążająca.

Finansowo, czerwiec okaże się dosyć dobrym miesiącem, a oszczędnościowy tryb życia Wodnika sprawi, że jego status materialny znacznie się poprawi.

Zdrowie

Wodniki w tym miesiącu większych problemów ze zdrowiem mieć nie będą. Ich słabym punktem mogą być problemy ze snem i bóle głowy, ale tutaj może pomóc świeże powietrze i więcej ruchu.

Horoskop na czerwiec 2022 - RYBY

Dla zodiakalnych Ryb czerwiec będzie dosyć bardzo dobrym miesiącem. Ryby, jak rzadko kiedy będą miały bardzo dużo energii, chęci i siły przebicia. Powinny to jak najlepiej wykorzystać, szczególnie w sferze zawodowej wróżka Mariwa

Uczucia



Za sprawą wpływu Wenus, Ryby pozostaną w dalszym ciągu w romantycznym i wrażliwym nastroju. O ile ich partner będzie w pełni odzwierciedlał ich uczucia, to będą one szczęśliwe i spełnione. Dzięki temu zadbają o niego i zrobią wszystko, żeby tak przyjemny nastrój trwał jak najdłużej. Ryby postarają się spędzać jak najwięcej czasu z partnerem, a być może zdecydują się na kilkudniowy, romantyczny wyjazd, tylko we dwoje.

Samotne Ryby zdecydowanie mają szansę wejść w nową relację. Będą potrzebowały czegoś nowego i świeżego. Powinny być jednak ostrożne, gdyż mogą niewłaściwie ulokować swoje uczucia, przez co później mogą cierpieć.

Kariera i finanse

Merkury oraz Mars sprawią, iż Ryby w czerwcu mają szanse odnieść sukces zawodowy. Będą miały dużo siły i determinacji, żeby zawalczyć o swoje, przekonać innych do siebie i swoich pomysłów. Będą zarażać entuzjazmem, zapałem i charyzmą. Ale dzięki temu, mają szansę zostać zauważone i docenione na forum.

Wszystko, co zrobią w tym miesiącu, przyniesie realne korzyści, dlatego finansowo będzie to dla nich dobry czas, jednakże Ryby powinny się zastanowić, czy za często nie wydają pieniędzy na zbędne rzeczy. Marzenie można, a nawet należy spełniać, ale z rozsądkiem...

Zdrowie

Ryby w czerwcu mogą być mocno przemęczone. I choć ich zdrowie nie będzie w złym stanie, to jednak styl życia i brak wypoczynku może się odbić na gorszym samopoczuciu. Dla Ryb, w tym miesiącu, bardzo ważna będzie odpowiednio dopasowana suplementacja.

