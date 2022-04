Zazdrość, ciągłe kłótnie, stawianie się na piedestale czy ignorowanie potrzeb innych - to tylko kilka cech, które wyróżniają najbardziej porywcze i egoistyczne znaki. Uważają się za divy, dlatego oczekują królewskiego traktowania.

Uważaj, co przy nich robisz i mówisz - z nimi trzeba obchodzić się jak z jajkiem. Oto lista znaków, które mogą zamienić twoje życie w piekło.

BARAN - zaborczy i uparty

Astrologowie uważają, że to jeden z najtrudniejszych znaków zodiaku jeśli chodzi o relacje międzyludzkie. Choć ma on wiele cech pozytywnych, łatwo nadepnąć mu na przysłowiowy odcisk. Wtedy jego stosunek do ciebie może zmienić się o 180 stopni. Barany stawiają na pierwszym miejscu siebie - to ich potrzeby są najważniejsze, to ich zdanie zawsze musi być na wierzchu. To właśnie dlatego tak ciężko budować związek ze zodiakalnym Baranem.

Reklama

Zobacz również: Wredne rasy kotów. Lepiej nie nadepnąć im na ogon

SKORPION-spekulant

Skorpion chciałby żyć jak król - najlepiej gdyby wszyscy żyli pod jego dyktando. Jak każdy król żyje jednak w ciągłej obawie przed zdradą. Kiedy wchodzi z kimś w związek, zaczyna snuć intrygi rodem z królewskiego dworu. Często manipuluje najbliższymi, żeby postawić na swoim a partnera sprawdza i kontroluje. Skorpion rzadko kiedy bywa bezinteresowny - jeśli robi coś dla ciebie zapewne ma w tym jakiś własny cel. Prędzej czy później prawda wyjdzie na jaw.

Zdjęcie Skorpion żyje w ciągłej obawie przed zdradą. Kiedy wchodzi z kimś w związek zaczyna snuć domysły i spekulować / 123RF/PICSEL

Sprawdź: Jak radzić sobie z zazdrością? Oto kilka sposobów

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Instrukcja kochania” Czwórka

Bliźnięta wymagają, żebyś się dwoił i troił

Bliźnięta to znak dynamiczny. Uwielbiają zmiany - w szafie, domu, pracy czy nawet związku ciągle musi się coś dziać. Rozpiera ich wewnętrzna witalność, która każdego dnia łaknie nowości. Same siebie postrzegają jako osobę mogącą wznieść wiele świeżości i niuansów nie tylko w świat ogółem, ale także życie innych. Właśnie z powodu przekonania o swojej wybitności domagają się ciągłej uwagi.

Lew i Panna - racja musi być po ich stronie

Te dwa znaki nie należą do zbyt egoistycznych. Potrafią się dzielić i pomagać, widzą oraz odpowiadają na potrzeby innych. Nie da się jednak ukryć, że Lew karmi się uwagą innych, bo chciałby być podziwiany jak jego odpowiednik w naturze. Panna natomiast jest dumną perfekcjonistką, która wierzy, że jeśli ktoś chce z nią być to się dla niej zmieni. Panny uważają, że krytyka uskrzydla i jest najlepszą formą motywacji.