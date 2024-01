Zodiakalne Ryby to jeden z trudniejszych znaków zodiaku. To cierpiętnicy niosący wszystkie problemy i zmartwienia tego świata. Mają dość niskie mniemanie o sobie, nie umieją docenić swoich zalet i mocnych stron, za to mocno skupiają się na wadach i niedostatkach. Są też dość zazdrosne, bo zamiast skupić się na sobie i swoim bogactwie, patrzą na sukcesy innych, jeszcze bardziej pogrążając się w smutku.

Szkoda, bo zodiakalne Ryby mają wiele talentów, a ich skłonność do mistycyzmu i wiedzy tajemnej jest wręcz "nie z tego świata". Ryby fascynują się magią, parapsychologią, astrologią, wróżbami i wszystkim tym, czego nie da się racjonalnie wytłumaczyć. Posiadają również artystyczną naturę, którą wciąż rozwijają. Nic dziwnego, że wśród Ryb jest mnóstwo aktorów, pisarzy, malarzy czy muzyków i wokalistów. Właśnie ten rodzaj samorozwoju jest dla Ryb najlepszy. Jeśli uda się im połączyć pasję z życiem zawodowym, będą naprawdę szczęśliwe!

Reklama

Ryby bardzo towarzyskie, empatyczne, lojalne i tolerancyjne. Wyróżnia je też wyjątkowa intuicja i oddanie bliskim. A jakie są w pracy?

Horoskop dzienny dla Ryb

Zodiakalne Ryby w pracy: Często zmieniają pracodawcę

Wilczy księżyc już w styczniu. Co przyniesie pierwsza pełnia księżyca?

Wróżka Diana stawia tarota na 23 stycznia. Co czeka wszystkie znaki zodiaku?

Najlepszy wśród znaków zodiaku? Jest najbardziej "pożądany" przez rodziców

Złote rozpoczęcie tygodnia dla trzech znaków zodiaku. Wróżka Aira zdradza szczegóły Zodiakalne Ryby są pełne sprzeczności i zazwyczaj same nie wiedzą czego chcą. To sprawia, że często zmieniają pracodawców, przekwalifikowują się i nie potrafią długo zagrzać miejsca w jednej firmie. Jeśli jednak znajdą zajęcie, które będzie ich pasją lub pracodawcę, który będzie umiał je docenić, mocno się zaangażują i mogą nawet zapracować sobie na miano pracownika roku.

Ryby to artystyczne dusze o ogromnej wyobraźni - najlepiej sprawdzą się więc w takich zawodach jak wokalista, aktor, malarz czy tancerz. Można powiedzieć, że życiową misją Ryb jest wypełnianie świata radością, światłem i pięknem - to urodzeni twórcy o wielu talentach.

Zdjęcie Ryby mają dar jasnowidzenia / 123RF/PICSEL

Zaskakujący talent zodiakalnych Ryb

Ryby są bardzo wrażliwe i bliskie są im wszelkie odmiany duchowości. Z powodzeniem mogą spełniać się więc w roli duchownych, uzdrowicieli czy nawet medium. Ten znak zodiaku uwielbia pomagać innym ludziom - może być więc zarówno lekarzem czy pielęgniarką jak i przewodnikiem duchowym i wróżbitą. Ryby mają bowiem dar jasnowidzenia i powinny wykorzystać go dla dobra innych ludzi.

***

Zdjęcie Poznaj talenty wszystkich znaków zodiaku / INTERIA.PL

Zobacz również:

Urodzony mówca i motywator: Strzelec ma mnóstwo talentów

Ukryty, mało znany talent Panny. Jest w tym świetna