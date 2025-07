Koniec z suchymi i łamliwymi kosmykami. Poskromisz włosy olejem ze sklepu

Jagoda Pazur

Suche i osłabione włosy są problemem osób, które poddają je częstym zabiegom stylizacyjnym. Jest to także cecha cienkich i delikatnych kosmyków. Szczególnie po zimie, intensywnym słońcu, farbowaniu czy po prostu w wyniku nieodpowiedniej diety, włosy tracą swoją sprężystość, blask i stają się łamliwe. Domowe maski regenerujące to jeden z najskuteczniejszych sposobów, by przywrócić im dobrą kondycję. Naturalne, bogate w składniki odżywcze receptury, które bez trudu przygotujesz w kuchni, mogą przynieść spektakularne efekty bez wydawania fortuny.