Trudno kierować się w wyborze partnera samym imieniem, ale zestawienie tych, które do siebie pasują, można potraktować jako pomocną ciekawostkę. Każdy ma zresztą wśród imion swoje sympatie i antypatie, niektóre nas przyciągają, a inne instynktownie uznajemy za niedopasowane. Warto więc sprawdzić, co mówią na ten temat zasady astrologii.

Na imię, które nosimy, nie mamy żadnego wpływu . Nadali nam je rodzice, kierując się własnymi upodobaniami, tradycjami rodzinnymi lub modą. Są pokolenia, w których jest zatrzęsienie Grażyn i Jacków, w innych królują Julie i Bartosze. W astrologii moc imienia opiera się między innymi na numerologii, która nadaje liczbom magiczne znaczenie. Litery mają przypisaną wartość liczbową, którą trzeba sprowadzić do jednej cyfry. Ta z kolei mówi wiele o predyspozycjach życiowych, życiu wewnętrznym danej osoby oraz jej skrytych pragnieniach i dążeniach. O ile w numerologii brana jest pod uwagę również liczba nazwiska, o tyle w znaczeniach samych imion związane jest z nimi również ich pierwotne znaczenie. Wszystko to sprawia, że pewne imiona mogą się wzajemnie przyciągać .

Astrologia od wieków zajmuje się dopasowywaniem miłosnym imion, które noszą pary w związku. Istotne jest przy tym, aby brać pod uwagę imię rodowe, to, które nadali nam rodzice, a nie zdrobnienie czy przezwisko. To właśnie miano nadane na początku naszej życiowej drogi ma ją pod pewnymi względami determinować. Miłosne dopasowanie imion z punktu widzenia astrologii sprawia, że można wyłonić zestawienia idealnie dobranych pod tym kątem par:

Imiona pierwszych biblijnych ludzi wbiły nam się w pamięć jak mantra, wypowiadamy je jednym tchem. Okazuje się, że nie bez przyczyny, to idealnie dopasowana imiennie para. Ewa jest pomocna i wyrozumiała, lecz często i zdarza się zapominać o własnych potrzebach. Dzięki Adamowi skupi się nieco na sobie. Z kolei Adam to człowiek, który nad miłosne zapewnienia wynosi konkretne działania.

Barbara i Artur mają podobne cechu. To indywidualiści, ceniący wolność i niezależność. Razem stworzą udaną parę dzięki temu, że rozumieją wzajemnie swoje potrzeby. Widząc siebie w partnerze, będą w stanie mocno się związać i jednocześnie nad tym związkiem pracować.

Agnieszka to osoba nieco wycofana, nie bardzo wierząca w siebie, co często utrudnia jej życie. Wytrwały Dawid, który zawsze aktywnie dąży do celu, pomoże jej rozwinąć skrzydła. Osoby o tych imionach wspaniale się uzupełnią: Dawid lubi czuć się potrzebny i doceniany, a Agnieszka jak nikt potrafi docenić innych.