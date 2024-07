Patrycja lubi być w centrum uwagi. Chciałaby błyszczeć - nawet jeśli nie ma powodów do chluby, znajdzie taki, żeby umniejszyć innym i wybić się na ich tle. Jest oschła, zadufana w sobie i arogancka. Za to uwielbia pracować i wykazywać się przed szefem osiągnięciami. Ze względu na swój charakter sama ściąga na siebie nieprzyjazne nastawienie współpracowników, którzy chętnie będą podkładać jej kłody pod nogi. Nie ma też szczęścia w miłości, ale często umawia się na niezobowiązujące spotkania z mężczyznami.

Artur jest introwertykiem, woli spędzać czas w samotności, ale kiedy ktoś go potrzebuje, zawsze chętnie pomoże. Niestety jest z tego powodu wykorzystywany. Choć lubi poszerzać swoje umiejętności i jest specem w wielu dziedzinach, ludzie widzą w nim tylko łatwy do wykorzystania cel. To właśnie dlatego nie lubi spotkań w grupach, a przyjaciół dobiera ostrożnie.