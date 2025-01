Rak nada tej pełni emocji i intuicji. Wyjątkowa energia

13 stycznia 2025 roku o godzinie 23:27 Księżyc znajdzie się w pełni, a tym razem przyświecać jej będzie znak Raka. Rak, jako znak wodny, jest symbolem uczuć, troski i głębokich więzi rodzinnych i taka właśnie będzie ta pełnia.

To, co skrywane, zostanie także odkryte - emocje, intuicja i potrzeby, które nie zawsze są dopuszczane do głosu. Możemy poczuć się bardziej wrażliwi, nostalgiczni lub skłonni do wspomnień.

Pełnia w Raku wpłynie także na oś Rak-Koziorożec, która odpowiada za obszary związane z równowagą między obowiązkami zawodowymi a potrzebami emocjonalnymi. Możemy poczuć presję, by odnaleźć harmonię między pracą a życiem prywatnym.

Ta pełnia niesie w sobie niezwykle silne wibracje oczyszczenia, dopuszczenia do głosu uczuć, często niełatwych, ale niezwykle potrzebnych. Jest to doskonały moment na pozbycie się emocjonalnego balastu, zakończenie toksycznych relacji lub wyrażenie uczuć, które dotąd pozostawały w ukryciu. Księżyc w Raku wspiera autentyczność - pozwala odważnie spojrzeć na swoje emocje i je zaakceptować.

Trzy znaki zodiaku odczują w pełni energię Księżyca w Raku. Powinny już się przygotować

Ta pełnia będzie rezonować z trzema znakami zodiaku 123RF/PICSEL

Choć wibracja styczniowej pełni wpłynie na wszystkie znaki zodiaku, to niektóre z nich będą z tą energią rezonować szczególnie. Pierwszym wybrańcem Wszechświata jest oczywiście Rak, który gości tego miesiąca Księżyc w swoim znaku.

Raki 13 stycznia mogą poczuć silną potrzebę introspekcji i zrozumienia swoich emocji. To czas, by odpuścić niektóre sprawy z przeszłości, uwolnić się od starych ran i skupić się na przyszłości. Księżyc doda Rakom odwagi, by wyrazić swoje potrzeby i zadbać o własne granice. Pamiętaj, że teraz najważniejsza jest troska o siebie - emocjonalne katharsis może okazać się uzdrawiające.

Drugim znakiem zodiaku, który odczuje tę pełnię bardziej, jest Koziorożec, który znajduje się na osi Rak-Koziorożec. Dla Koziorożców ta pełnia to pewne wyzwanie.

Może dojść w blasku Księżyca do konfrontacji ich pragmatycznej naturę z głębokimi emocjami. Odczuwalna może być presja wynikającą z konieczności pogodzenia życia zawodowego z potrzebami osobistymi. To idealny czas, aby zastanowić się, co naprawdę jest istotne dla tego znaku zodiaku.

Ostatni znak zodiaku, który może odczuć mocniej tę pełnię jest Waga. Zodiakalne Wagi mogą wtedy czuć potrzebę odbudowy więzi z bliskimi lub przepracowania konfliktów.

To moment, w którym zrozumiesz, czego naprawdę potrzebujesz w relacjach - zarówno partnerskich, jak i rodzinnych. Intuicja i pragnienie harmonii będą niezwykle silne dla Wag w tym okresie.

