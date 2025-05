Kowal bezskrzydły. Co to za owad?

Kowal bezskrzydły jest bardzo popularnym owadem, który występuje w naszej szerokości geograficznej. Z racji swojego wyglądu oraz miejsc bytowania często nazywa się go "tramwajarzem", "wagonikiem" albo "cmentarniakiem". Niewielkie czerwonawe ciałko, z charakterystycznym znakiem oraz dwiema kropkami, to jego znak rozpoznawczy. Kowala bezskrzydłego można zauważać w miejscach ciepłych, np. na murkach, pomnikach, chodnikach oraz drzewach, gdzie gromadzi się masowo i jego ogromna liczba może prowadzić do odrazy. Nie trzeba się owadów obawiać, ponieważ nie robią wiele pożytecznych rzeczy dla naszego ogrodu, choć ich obecność może niepokoić. Nie dość, że "sprzątają" w naszych ogrodach, to na dodatek mogą odstraszyć inne owady, które niekoniecznie chcemy spotkać na naszej drodze.

Jeśli obecność kowali bezskrzydłych bardzo nam przeszkadza, to najgorsze, co możemy zrobić, to ich wytępienie. Nie zaleca się, aby sięgnąć po środki chemiczne albo repelenty, które mają zażegnać problem. Nie dość, że nie działają na kowale, to na dodatek mocno ingerują w środowisko naturalne. Najlepiej owady pozostawić w spokoju, ale jeśli bardzo nam przeszkadza ich obecność, to warto sięgnąć po inne, mniej radykalne metody. Niestety, przenoszenie kowalików w inne miejsce, może być bardzo żmudne, dlatego można sięgnąć po strumień wody albo dmuchawę ogrodową. Jeśli zaś owady pojawiają się na naszym ozdobnym drzewie, to można je strzepać.