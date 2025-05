Co przyniesie piątek, 2 maja? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta Księżyc

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto żyje ułudą. Obietnic tamtej osoby nie należy traktować poważnie, choć ona sama święcie w nie wierzy. Jeśli się czegoś obawiasz, powiedz o tym otwarcie i staraj się walczyć z lękami irracjonalnymi. W finansach zachowuj się czujnie, ale nie nadużywaj narzędzi kontroli, aby ktoś nie zaczął ignorować wezwań.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta 4 Buław

W relacjach prywatnych pomyśl o swojej społeczności. To może być rodzina, ale też sąsiedztwo, gmina, ogół osób, na których Ci zależy. Nie musisz mieć z kimś stałych kontaktów, by wpływał on na Twoje życie. Daj się poznać ludziom, weź udział w dorocznych zebraniach i okolicznościowych imprezach. W finansach konieczne może okazać się wydanie pieniędzy na prezent.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta Giermek Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto zadziała na Ciebie jak… talizman! Pomyśl, jakie są najważniejsze cechy amuletu? Przynosi on spokój, nadzieję, szczęście i chroni przed złym losem. Ani ludzie, ani rzeczy nie mają takiej magicznej mocy jednak są w stanie wywołać w nas dobre emocje. W finansach możesz sprawić komuś wielką radość drobiazgiem.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta Cesarzowa

W relacjach prywatnych nie potrzebujesz iść teraz na żadne kompromisy. Ludzie, którzy Cię kochają, pójdą za Tobą jak w dym. Pozostałych nie potrzebujesz. Wybieraj starannie towarzystwo, któremu poświęcisz swoją królewską uwagę. Nikt nie jest tak bogaty, by mieć nieskończenie wiele czasu. W finansach możesz coś odtworzyć, zrobić kolejne podejście.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta Sprawiedliwość

W relacjach prywatnych dobre intencje to podstawa, ale czasem nawet one nie chronią przed kardynalnym błędem. Ktoś może poczuć, że jego cierpliwość została nadużyta, a granice - przekroczone. Jak najszybciej staraj się naprawić złe wrażenie, jeśli niedawno zdarzyło Ci się wejść w konflikt. W finansach dbaj o dobrą równowagę, nie ignoruj żadnego tematu.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta Królowa Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z wizjonerką, osobą o niezwykłej wrażliwości, która widzi więcej. Nie jest to bynajmniej żadna nadprzyrodzona umiejętność. To po prostu uważność na drobne sygnały i umiejętność wczucia się w czyjeś położenie. W finansach wiele zyskasz, jeśli okażesz komuś empatię, postarasz się mówić jego językiem.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

WAGAKarta Rydwan.W życiu osobistym możesz palić się do jakiegoś kontaktu, ale uważaj, by… nie zatrzeć sobie silnika! Druga Strona wydaje się być zainteresowana, ale nie ma ani połowy Twojej siły przebicia. Trudno jej też wykrzesać z siebie optymizm. Obierz stały kurs i wyznacz równe tempo. W finansach możesz przeżyć wielką frustrację, starając się usilnie iść w czyjeś ślady.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta As Buław

W relacjach prywatnych nie pozostawiaj teraz niczego przypadkowi. Piłka znajduje się na Twojej stronie boiska. Możesz przejąć kontrolę nad narracją i zrobić korzystny ruch. Nie każ Drugiej Stronie zastanawiać się, czy Ci w ogóle zależy ani tym bardziej podejmować decyzji. W finansach wybór należy do Ciebie. Miej odwagę z niego skorzystać. Nie daj się prowadzić.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta 2 Kielichów

W relacjach prywatnych postaw na kontakty z ludźmi, którzy potrafią być wierni i lojalni. Życie wystawia nas na rozmaite próby. Suchą nogą przechodzą je ci, którzy nie spieszą się z ostrą oceną, potrafią wysłuchać i nie zmieniają tak szybko zdania. Otwórz się na inność. W finansach możesz zrobić dobry biznes z osobą o artystycznych inklinacjach.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta Król Buław

W życiu osobistym warto unikać ludzi, którzy mieliby nad nami niepodzielną władzę. Jeśli ktoś może podsycać energię, to potrafi ją też zgasić. Bądź "swoją własną osobą" i nie oddawaj szczęścia czy poczucia wartości w cudze ręce. Trzymaj je mocno, a nawet jeśli kiedyś wypadną Ci one z dłoni, to i tak odnajdziesz je łatwiej. W finansach możesz mieć do czynienia z despotą.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta As Denarów

W relacjach prywatnych możesz zapewnić sobie teraz bezpieczeństwo, komfort i poczucie zadowolenia. Pogoń za przygodą przyspiesza bicie serca, ale też spłyca oddech i wywołuje zadyszkę. Pozwól sobie na wypoczynek w gronie ludzi, którzy pasują do Ciebie jak druga skóra. W finansach możesz otrzymać sumę, która pozwoli Ci na rozpoczęcie biznesu.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta 7 Kielichów

W relacjach prywatnych nieznane i nowe zawsze pociąga nas najbardziej. Możesz zachwycić się nieznajomą osobą lub zazdrościć przyjaciołom ich rzekomo idealnego życia. Pamiętaj tylko, że nie wszystko złoto, co się świeci, a to, co prezentujemy innym, to tylko wycinek rzeczywistości. W finansach niewypróbowane rozwiązanie może okazać się bardzo ryzykowne.

