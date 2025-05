Idealne stanowisko dla zamiokulkasa to półcień. Jeśli roślina nie będzie miała wystarczającego dostępu do światła, liście zaczną przybierać jasnozieloną barwę. Natomiast zbyt intensywne nasłonecznienie sprawi, że na liściach zaczną się pojawiać brązowe plamy. Gdy światło będzie padało wyłącznie z jednej strony, liście zaczną "wędrować" w jego kierunku. Dlatego też dobrze jest regularnie obracać doniczkę.

Zamiokulkas uwielbia ciepło - latem idealna temperatura dla rośliny to 25 st. C, a zimą od 18 do 20 st. C. Roślina nie przepada za przeciągami, dlatego warto jej zapewnić stanowisko, w którym nie będzie na nie narażona (zwłaszcza zimą). Podłoże dla zamiokulkasa powinno być przepuszczalne, żyzne, próchniczne, o lekko kwaśnym odczynie (od 5,5 do 6,5). Dobrze jest dodać do niego trochę piasku lub żwiru.