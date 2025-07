Feliksów uważa się za optymistów czerpiących z życia garściami i odważnie biorącym to, co ono daje. Czy to definicja osoby "urodzonej do sukcesu"? Zdecydowanie tak! Pieniądze, kariera i prestiż przychodzą i odchodzą, a prawdziwym sukcesem jest kochać życie w każdej jego odsłonie!