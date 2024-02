Tarot na 13 lutego 2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Diany

Tarot dzienny dla Barana

Karta: 8 Buław

W relacjach prywatnych pozornie chaotyczna sytuacja zmusi cię do wybrania jednej, konkretnej ścieżki. Gdy już kości zostaną rzucone, niewielki pozostanie wybór. W pewnym sensie ułatwi ci to zadanie. Zamiast rozważać w nieskończoność wszelkie możliwe opcje, zaczniesz po prostu działać. W finansach możliwy będzie nawał pracy, dużo osób złoży ci ofertę. W zdrowiu uwaga na problemy z jelitami.

Tarot dzienny dla Byka

Karta: Król Kielichów

W relacjach osobistych ktoś liczy, że zyskasz mądrość w obliczu uczuciowych wyzwań, a nawet niepowodzeń. Nic nie uczy nas tak dobrze jak porażki. Rozczarowanie nie musi prowadzić do zgorzknienia. Wręcz przeciwnie!



Tarot dzienny dla Bliźniąt

Karta: 2 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że będziesz się z nim spotykać, zachowując bezpieczny dystans. Tamta osoba nie jest pewna własnych uczuć. Nie pragnie też żadnych deklaracji z twojej strony. Utrzymuj pozytywne i negatywne emocje w równowadze. Oddalaj się, gdy ktoś się zbliża, podążaj za nim, gdy odchodzi. W finansach nie widać jednego celu, widać rozproszenie sił. W zdrowiu uwaga na migreny.

Tarot dzienny dla Raka

Karta: Rycerz Denarów

W relacjach prywatnych ktoś boi się, że specjalnie chybiasz celu. Są tacy ludzie, którzy wciąż wynajdują wymówki, aby czegoś nie zrobić. Albo w krytycznym momencie zaczynają zachowywać się, jakby na niczym im nie zależało. Nie rób tak. Jeśli potrzebujesz czasu, poproś o niego. W finansach nie ma co osiadać na laurach. Największe wyzwanie jest przed tobą. W zdrowiu uważaj na kręgi szyjne.

Tarot dzienny dla Lwa

Karta: 2 Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że uszanujesz jego granice i ograniczenia. Coś może wydawać ci się teraz marazmem, straconą okazją, uleganiem kompleksom. Całkiem możliwe jednak, że tamta osoba potrzebuje odrobiny oddechu, wsłuchania się w siebie. W finansach twój plan zostanie przyjęty z oporami. Musisz wykazać sporo entuzjazmu, by go przepchnąć. W zdrowiu uwaga przede wszystkim na płuca.

Tarot dzienny dla Panny

Karta: 5 Kielichów

W życiu miłosnym ktoś ma nadzieję, że dostrzeżesz tę prostą prawdę: związki to system naczyń połączonych. Gdy spotykasz się z daną osobą, to tak naprawdę wprowadzasz do swojego życia także jego rodzinę, znajomych. Człowiek bywa wypadkową tych, z którymi najczęściej się spotyka lub którzy wywołują w nim największe emocje. W finansach uwaga na niewielkie straty. W zdrowiu zadbaj zwłaszcza o nerki.

Tarot dzienny dla Wagi

Karta: Giermek Mieczy

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że zrozumiesz jego dylematy. Chęci są, ale wyzwanie onieśmiela bardziej niż podnieca. Druga strona może nie być gotowa na wielką życiową zmianę pomimo najszczerszych uczuć i gorących obietnic. Co do tych ostatnich, słuchaj wyłącznie zapewnień wypowiadanych zimno i rzeczowo. W finansach uwaga na krzywdę wynikającą z nieostrożności.

Tarot dzienny dla Skorpiona

Karta: 3 Kielichów

W relacjach prywatnych ktoś ma nadzieję na wspólną radość z tobą, beztroską zabawę, poznanie się i zbliżenie do siebie - na razie bez zobowiązań i pytań o jutro. Randkując, nie musisz ograniczać się do jednej osoby. To jest czas poznawania nowych ludzi, a także własnych preferencji. W finansach możesz stworzyć coś ważnego dzięki swojej pasji. W zdrowiu bardzo możliwa będzie teraz ciąża.

Tarot dzienny dla Strzelca

Karta: 6 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że dostrzeżesz mnogość opcji, która jest wam dana. Nie musisz ograniczać swojej ekspresji, ukrywać uczuć, czekać na lepszy moment. Twoje życie toczy się tu i teraz. Zrób wszystko, aby czerpać z niego pełnymi garściami. W finansach zachowaj optymizm poparty dowodami. Nie daj się panice, nie podejmuj nieprzemyślanych decyzji. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na włosy.

Tarot dzienny dla Koziorożca

Karta: Diabeł

W relacjach prywatnych ktoś ma nadzieję, że nie obrazisz się o żarty, odrobinę ironii. Tamta osoba pogardza schematami oraz zasadami, które uważa za czystą hipokryzję. Nie rozumie, że czasem trzeba się ugiąć, żeby się po prostu nie złamać. Nie idź bezrefleksyjnie za jej przykładem. W finansach nie działaj impulsywnie, nie szukaj usprawiedliwień, by wydać pieniądze. W zdrowiu uwaga na gorączkę.

Tarot dzienny dla Wodnika

Karta: Wisielec

W relacjach prywatnych ktoś liczy, że to, co jest ujmą i uciążliwością dla innych, stanie się honorem i radością życia dla ciebie. Możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który nie cieszy się estymą w swoim otoczeniu. Osoba ta odbyła karę lub musi jeszcze odpokutować za swoje grzechy. W finansach trzeba będzie poświęcić coś ważnego, jak np. czas, by osiągnąć więcej. W zdrowiu uwaga na depresję.

Tarot na dziś dla Ryb

Karta: 7 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś ma nadzieję, że znajdziesz plusy nawet w sytuacji, która cię ogranicza. Twój rozwój osobisty nadal jest możliwy i wcale nie musisz wyrzekać się miłości. W finansach zadowól się aktualnymi sukcesami. Poczytaj je jako wstęp do czegoś większego i nie frustruj się ani nie porównuj do innych. Jesteś tam, gdzie trzeba. W zdrowiu uwaga na spowolnioną przemianę materii.